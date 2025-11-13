綠委質疑役男預估數　台軍方坦承有努力空間

綠委羅美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月13日電(記者 俞敦平)民主進步黨籍“立委”羅美玲今日在“立法院”“外交及國防委員會”質詢時聚焦一年期義務役未來徵集數預估差距、部隊編現比長期偏低與精密武器配屬後的人力風險。她指出，役男來源預判波動大，加上士兵編現比多年下降，恐出現“武器到、人未到”的落差。台“國防部長”顧立雄、人事參謀次長劉沛智與資源規劃司長藍靜婷則分別說明世代過渡、畢業時間與舊制四個月役的影響，並坦承編現比仍需持續提升。



“立法院”“外交及國防委員會”13日邀請“國防部長”顧立雄報告“國軍編現比提升之具體方案及因應作法”



羅美玲質詢時，首先關注一年期義務役未來徵集量的推估差距。她指出，“內政部”役政司提供的2024年至2027年預估人力出現明顯落差，2026年約為一萬九千多人，2027年卻跳升至三萬五千多人。她質疑估算是否確實反映制度轉換與畢業人口結構，並要求相關官員說明推估基礎，以免社會誤讀人力突然暴增。



劉沛智表示，推估差異主要來自畢業時點和世代交替。2027年當年僅有七月畢業生適用一年期義務役，因此人數約三萬多人；直到2028年後，才會進入每年五到六萬人入伍的穩定期。資源規劃司長藍靜婷補充，2026年畢業生多為2004年次，仍屬舊制四個月軍事訓練役，不在一年役主要來源之列，因此推估較低；2025年次之後大量進入，數字自然上升。



羅美玲進一步指出，軍官、士官與士兵的編現比近年均呈下降趨勢，其中士兵減幅最為明顯，從九成以上一路滑落到六成多，今年上半年的統計甚至僅有六成三。她提醒，未來將有大量精密武器配屬部隊，但若操作和維修人力不足，戰力仍可能出現嚴重落差。