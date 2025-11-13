陳永康提議恢復學校軍訓教官　強化後備戰力

藍委陳永康。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月13日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”陳永康今日在“立法院”“外交及國防委員會”上質詢聚焦在後備改革與軍事教育體系，主張恢復學校軍訓教官制度，以強化青年軍事素養、培養基礎戰力並縮短後備訓練差距。他認為教官進入校園也有助提升青年對軍隊的理解與興趣，進而改善募兵。“國防部長”顧立雄與陸軍司令部參謀長陳建義均回應，後備整建正朝常後一體方向推動，訓練與裝備也會比照常備部隊標準持續改善。



“立法院”“外交及國防委員會”今日邀請“國防部長”顧立雄報告“國軍編現比提升之具體方案及因應作法”。



陳永康質詢時指出，後備系統全面納入陸軍後，組織結構雖較以往務實，但若沒有同步調整訓練體系、教官來源與教材編修，整體改革將難以真正提升戰力。他強調，後備戰力的基礎在於平時教育，而不是臨到召訓前才強化，因此主張恢復學校軍訓教官制度，讓學生在校園中就能培養基本軍事知識與團隊精神。他指出，軍訓教官“現身說法”的角色，也能讓年輕人對軍隊有更清楚的認識，有助提升募兵誘因，是強化“國防”人力結構的長期策略。



在檢視後備組織變革時，陳永康提到過去後備旅部大多由學校教官與教師兼任，雖名為旅部，但在戰時難以快速恢復戰力。如今取消甲、乙、丙種旅並納入陸軍雖方向正確，但後續訓練標準必須全面比照常備部隊。他詢問調整後旅級規模究竟是擴大或縮減，以釐清重整後的整體能量。



陳建義回應指出，後備原本存在依附於學校單位的結構性問題，因此已在動員符號全面檢討後排除這些無法在戰時恢復戰力的單位，並以更接近實兵的方式重建編組。他強調，後備納編後，訓練、教材與裝備都會以常備部隊的標準整合，包括通資、武器與戰鬥個裝，都已納入整體提升規畫。