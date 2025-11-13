淡化志願役招募困境　藍委黃仁轟軍方有三騙

藍委黃仁。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月13日電(記者 俞敦平)在今日的“外交及國防委員會”上，中國國民黨籍“立委”黃仁火力全開，質疑台“國防部長”顧立雄在先前總質詢中以“79.2%編現比”混淆外界，使人誤以為軍方編現比回升是政策成效，實際上卻是義務役人力佔比提高所造成。他並引用電影《號角響起》的經典台詞質問“國防部”究竟是在“騙敵人、騙長官，還是騙自己”。黃仁警告，以美軍標準換算，軍方已落在僅能執行部分任務的C3等級，要求立刻提出具體改善措施。



“立法院”“外交及國防委員會”13日邀請“國防部長”顧立雄報告“國軍編現比提升之具體方案及因應作法”。



黃仁今日質詢時，針對軍方編現比爭議向顧立雄提出質疑。他表示，顧立雄日前在總質詢中強調軍方整體編現比達79.2%，比年初76.9%提升2.3%，似乎暗示招募政策已見成效，但在比對今日書面資料後卻發現，這2.3%的增幅完全來自一年期義務役的人力貢獻，而非志願役招募成果。他指責顧立雄“模糊焦點”，以合併後的總數字淡化志願役招募困境。



黃仁指出，軍方今年初的76.9%編現比本身就已包含義務役員額，但顧立雄解釋時卻將義務役增加的2.3%視為整體提升，等同把制度變動當成政策成效。他痛批這種說法避重就輕，並強調純以志願役觀察，軍隊人力成長有限，問題根本未改善。



黃仁並在質詢中引用電影《號角響起》的經典台詞質問，“你們到底是在騙敵人？騙長官？還是騙你們自己？”強調軍中數據不能粉飾，否則戰力評估將失真，影響層面遠比表面數字更嚴重。