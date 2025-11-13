賴過境美國本土？林佳龍：有信心但時間未定

台外長林佳龍(右)接受廣播節目專訪。（照:“POP撞新聞”提供） 中評社台北11月13日電／賴清德先前一度傳出8月將出訪中南美洲“友邦”並過境美國，但相關行程至今仍無下文。由於美國總統特朗普（Donald Trump）預計將於明年4月訪問中國大陸，有分析認為台灣將積極尋求在年底前重新安排賴清德過境美國。對此，台“外交部長”林佳龍今天受訪時表示，任何時機都是好時機，目前暫未確定是否在年底前安排賴清德出訪，但有信心賴清德未來可以過境美國本土。



賴清德去年出訪太平洋“友邦”時，曾過境美國夏威夷及關島，先前一度傳出賴清德今年8月將出訪中南美洲“友邦”並過境美國本土，但“總統府”當時澄清，因考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴清德近期暫無海外訪問安排。不過，隨著特朗普於“習特會”後透露將於明年4月訪問中國，德國馬歇爾基金會（GMF）印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）近日分析，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德過境美國，以避免因2026年特朗普訪問中國而受到牽動。



林佳龍上午接受“POP撞新聞”專訪，主持人詢問，賴清德至今尚未過境美國本土，是否因不受美國信任而被“封印”。



林佳龍鄭重表示，“這不是事實”。“國家元首”過境涉及當地國相關安排，無所謂“封印”。“外交部”會與美方基於過去處理原則，包括安全、舒適、尊嚴等。過境城市選擇是基於總合外交考量。



回應外界質疑賴清德無法過境美國本土，林佳龍肯定地說，“有信心，也請大家放心”。



主持人追問，依外媒說法，賴清德應是規畫8月訪巴拉圭去程過境紐約，返程過境達拉斯，但因美國不允許過境而破局。



林佳龍說，就像蕭美琴去歐洲議會，發生前不對外公開，外交確實有一定機密性。