中油爆百億弊案　藍黨團四點聲明促嚴查

國民黨團召開“三接預算暴增 說不清！講不明！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月13日電(記者 俞敦平)中國國民黨“立法院”黨團今日上午召開“三接預算暴增說不清講不明”記者會，書記長羅智強質疑中油第三接收站工程預算從新台幣90多億一路膨脹到新台幣253億、整體計劃追加數百億元，他以四點聲明要求司法與行政體系正面回應。



羅智強指出，吹哨人已三度檢舉卻久無下文，檢調與廉政機關必須說明是否收件、如何偵辦；中油若認為周刊報導不實就應立刻提告捍衛名譽，否則只能被解讀為“心虛”。國民黨團並預告將要求“行政院長”赴“立院”專案報告，強調“三接百億疑雲”絕非個案，而是官商勾結是否存在的關鍵檢驗。



國民黨團13日於黨團記者室召開“三接預算暴增 說不清！講不明！”記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄、羅廷瑋、“立委”黃健豪、翁曉玲、吳宗憲出席。與會人員中油公司副總經理黃榮裕、中油公司總工程師何至欽、“法務部”檢察司司長張曉雯和廉政署副署長林漢強。



近期，被視為親綠媒體的《鏡週刊》爆料指出，中油在桃園觀音興建的第三座液化天然氣接收站（三接）第2期外推防波堤工程，原始估算約94億元，但錄音檔顯示承包廠商多次被要求“再往上報”，甚至傳出中油高層稱“中油不缺錢”。最終標案金額拉高至253億元，引發外界質疑是否涉及浮報預算。



對此，羅智強在會中先代表黨團提出四點聲明：



第一點，他拿出吹哨人提供的檢舉函表示，相關內情早在2022年就已向司法機關檢舉，今年8月再提第二次檢舉，但始終未見具體偵辦進度，如今第三次只好透過黨團再送“法務部”。他強調，檢舉內容對時間、地點、涉案單位與金額都有明確指涉，“人事時地物都寫得清清楚楚”，希望檢調能“勿枉勿縱，有證據就辦”，不要再讓案件石沉大海。



第二點，羅智強要求中油必須對周刊報導真偽做出明確回應。他提出簡單邏輯：如果報導屬實，中油應說明何時對涉案人士提告或移送偵辦；如果報導不實，中油作為公營企業更有責任捍衛公司名譽，對不實指控提起訴訟。他批評，中油到現在既不明言報導“不實”，也不承諾提告，外界很難不懷疑是“心虛”，更難相信內部調查已經釐清一切。