王義川質疑北市圖利輝達　同黨的王世堅打臉

綠委王世堅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月13日電（記者 張穎齊）針對台北市政府與新光人壽達成協議，以44.34億元新台幣解約北士科T17、T18地上權案，由輝達（NVIDIA）進駐設立AI總部，引發民進黨籍“立委”王義川質疑“是否涉及圖利”。同黨“立委”王世堅13日受訪表示，輝達落腳台北是全民之福。圖利輝達等於圖利台灣，不僅合法合理，更是引入“第二座護國神山”的重要一步。



王世堅13日在“立法院”受訪指出，輝達是全球AI產業龍頭，能夠選擇在台北設總部，是台灣科技產業的重大利多。就像台積電是“護國神山”一樣，台灣需要第二座神山，這不僅是台北的榮耀，更是全體台灣人民的共同利益。



對於王義川質疑圖利，王世堅認為可透過民意調查釋疑。政府若能引進輝達，人民普遍是接受的，因為圖利輝達就是圖利台灣，AI是全球趨勢，國際企業進駐台北，象徵台灣在科技鏈中的地位提升。這是“利國利民”的大事，不應被曲解。



王世堅指出，北市府與新光人壽的解約程序“合情、合理、合法”，雙方本就依契約辦理。新壽繳了30多億元押標金，市府依法返還，外加部分工程款支出，合計約40多億元，這是對價清楚、程序正當的解約。



他說，台北市政府直接收回地上權，再與輝達洽談開發，是最乾淨、透明的方式。若讓新壽變成“二房東”再轉租輝達，那才怪異，反而會讓人質疑上下其手。



王世堅進一步指出，先前新壽曾試圖提高價碼，聲稱要向輝達談判補償金。但後來“知錯能改”，主動調整立場並同意解約。新光如果要對輝達開高價，就是敲竹槓、貪小便宜，這全台灣人民都不會同意。幸好他們後來收手，遵照社會民意，讓解約順利完成。



王世堅強調，目前輝達來台沒有圖利問題，市府依法行政，新光知錯能改，輝達願意投資，這三方各有善意。呼籲社會理性看待此案，不要用政治角度扭曲經濟發展。



至於媒體詢問2026台北市長選舉，王世堅笑說，自己“不是最強的那個人”，會全力支持最有勝算的候選人。他推薦民進黨內的鄭麗君、高嘉瑜、徐國勇、莊瑞雄與卓榮泰、吳怡農、沈伯洋等人。他笑說要推最強出來，不要輸了怪兵器不好，選舉是一場比賽，黨內應齊心團結，誰最能打就推誰，才能贏回首都市政主導權。