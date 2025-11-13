新竹棒球場再成政治焦點　藍白轟綠惡意操作

新竹市藍白議員13日怒轟綠營睜眼說瞎話。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月13日電（記者 盧誠輝）新竹棒球場近日再掀爭議，有新竹市綠營民代依據近日桃園地方法院的判決，指控新竹市府阻礙新竹棒球場的驗收，並拒絕配合司法鑑定，因而衍生後續高達新台幣1.3億元的追加改善工程款。對此，新竹市藍白議員13日出席新竹市政府舉辦的澄清記者會時同聲砲轟綠營，勿再睜眼說瞎話。



新竹市政府13日召開新竹棒球場澄清記者會，包括台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、新竹市政府秘書長張治祥、中國國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡、新竹市立棒球場設施改善監督小組召集人吳旭豐、民眾黨籍新竹市議員李國璋、新竹市政府工務處長陳明錚、新竹市政府發言人楊寶楨等人都到場出席。



吳旭豐表示，他身為新竹棒球場設施改善監督小組的召集人，對整個棒球場改善工程非常清楚，統包商的惡劣行徑後來連綠營議員都看不下去，也要求市府必須跟統包商解約索賠，但現在統包商卻利用特定的民意代表、媒體與綠營側翼，去脈絡化的汙衊新竹市政府來進行惡意的政治操作，這種行為實在非常的不可取。



陳慶齡指出，大家都希望能夠有一座安全且能長久使用的新竹棒球場，而不是被謠言與政治攻擊的公共建設，所以他要嚴正呼籲綠營，不要睜眼說瞎話，也不要再利用錯誤資訊來汙衊市府和公務員，依法行政不是選項，而是基本原則，保障公共安全是市府與議會的共同責任，他希望市府能儘快回給大家一個嶄新的新竹棒球場。



李國璋則說，自從高虹安上任之後就已成立專案小組，對新竹棒球場改善工程緊盯不放，市府同仁也全都上緊發條，邱臣遠代理市長後也持續跟進，讓目前新竹棒球場已有很明顯的進度。他痛批，民進黨見獵心喜，想要張冠李戴、混淆視聽、顛倒是非，這是對社會大眾做出一個最惡質且無恥的示範。