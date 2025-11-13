綠議員要台中跟進發現金　盧秀燕硬起來反擊

民進黨籍台中市議員聯合質詢，要求盧秀燕跟進普發現金。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月13日電（記者 方敬為）台官方全民普發新台幣1萬元，12日起陸續入帳，民進黨籍台中市議員今天輪番質詢國民黨籍市長盧秀燕，當初一直要求“中央”普發現金，還稅於民，如今民進黨政府做到了，台中市政府財政盈餘，何時能跟進比照辦理？盧秀燕答詢強調，她很樂意還稅於民，有錢她一定會發，但市府財政並無盈餘，反問議員要舉債發錢嗎？



台中市議會13日召開市政總質詢，民進黨籍議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤聯合質詢指出，政府本月開始全民普發新台幣1萬元，問盧秀燕是否已經登記？盧回答，最近太忙還沒考慮這件事，過去政府普發現金她都會領，並捐出做公益，這次也不例外。



綠營議員進一步指出，盧秀燕先前不斷要求政府普發現金，如今政策實踐了，台中市民都在問台中市政府何時跟進還稅於民，普發現金新台幣5萬元？民進黨團之前就要求市府用過去賣地收入的新台幣1065億元、稅課超收200億元與明年增加的統籌分配稅款295億元，普發現金5萬元，然而市府不但不答應，交給議會的報告還只是一張紙，連個對案都沒有提出來，是不尊重議會！



盧秀燕強調，她要正面回答，若有錢她也願意發！但她執政至今台中市政府歲入歲出共短絀新台幣9億元，稅收短徵17億元，今年預估也會短徵，“從來沒有超徵盈餘”，不只台中，六都都沒有普發現金，地方稅收要繳給“中央”，建設仰賴補助款，財政都很辛苦。她反問民進黨議員，難道要舉債發錢嗎？雙方一來一往，唇槍舌戰。



民眾黨籍議員江和樹則表示，當初“行政院長”卓榮泰說普發現金是“違憲”，現在“政院”又發消息稱“普發1萬元是“行政院”普發，不是“立法院”，完全忘記當初民進黨“立委”全部反對，回到台中市普發現金，這是假議題，呼籲民進黨議員不要無中生有，他個人反對舉債發現金，請台中市政府要堅持立場。