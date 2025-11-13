台官方：外匯存底美元占8成　無大幅變動

台“央行”副總裁嚴宗大。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立委”賴士葆13日關切近期台美關稅談判動向，質疑美方是否要求台灣在關稅協議下“投資3500億至5000億美元”，動用外匯存底相當於10兆新台幣以上。台“央行”副總裁嚴宗大表示，相關談判尚未定案，“央行”將依市場狀況調節外匯操作，目前外匯存底以美元計價約占8成，尚無大幅變動。



“立法院”財政委員會13日邀請“財政部長”莊翠雲、“主計總處”主計長陳淑姿、“央行”副總裁嚴宗大、“國發會副主委”高仙桂、“經濟部政務次長”何晉滄、“勞動部政務次長”李健鴻、“衛生福利部政務次長”呂建德等就“經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策”進行專題報告。



賴士葆質詢，傳聞台美關稅談判接近完成，美國可能要求台灣投資數千億美元作為交換條件，“比照日本5500億美元、韓國3500億美元的模式，這樣不是等於要動用我們的外匯存底？”他強調，台灣目前外匯存底高達5千多億美元，一旦挪用將影響金融穩定與外匯政策自主性。



嚴宗大答詢，目前台美關稅與經貿協商仍在進行，還沒有整個定案。他強調，外匯存底是依據市場供需情況調節，“央行”再看是否進場干預會視情勢而定。



他說，目前台灣外匯存底以美元資產為主，接近8成是美元計價，其餘為歐元、日圓等其他貨幣。至於是否持有黃金或加密貨幣，嚴宗大明確表示“目前沒有”。他指出，各國央行持有美元的比例不一，但台灣確實屬於較高水準。



“財政部長”莊翠雲補充說，台美關稅議題屬“行政院”經貿談判小組職權範圍，將在適當時刻對外統一說明。



台灣民眾黨籍“立委”張啟楷也質詢，韓國外匯存底約4500億美元，被美國總統特朗普要求投資3500億美元，等於被美方吃掉8成，質疑台灣是否也面臨相同壓力？他憂心美方藉關稅談判要求台灣大幅投資美國，恐導致產業空洞化與資金外流。



“經濟部政務次長”何晉滄回應，“行政院”經貿談判小組仍在最後協商階段，一切以官方談判結果為準。