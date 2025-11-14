中評鏡頭：新竹漢字展傳承中華文化深厚底蘊

新竹市“好字為之的時代”漢字展典故來自《淮南子·主術訓》。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月14日電（記者 盧誠輝）新竹市政府文化局推出的“好字為之的時代”漢字展13日登場，此次展覽主題“好字為之”取自“好自為之”的的雙關意涵，而好自為之的典故來自《淮南子·主術訓》原文“君人者不任能而好自為之，則智日困而自負其責也”，傳承中華文化的深厚底蘊，並探究文字於當代的角色和意義。



新竹市“好字為之的時代”漢字展漢字展從即日起到明年1月18日止，策展人張乃予為推廣文字與語言之美，探討“好字為之／好自為之”的多重意涵，並回應人工智慧快速發展下的文化挑戰，邀請民眾重新思考文字更深沈的意涵。



張乃予表示，此次展覽集結10組藝術家及各單位共同參與創作，分為四大展區，由張禮權老師以書法與篆刻作品呈現漢字跨越媒介與時代的歷史軌跡；“陳彫刻處”則透過親手雕刻與蒐集的現成匾額，展現文字從工藝、符號到再製的過程，讓觀者看見每一道刻痕背後所牽動的控制、技藝與時間性。“日星鑄字行”則特別挑選罕見鉛字、清代避諱字與徵選代表字，從碑刻、書寫、印刷到數位化脈絡，探討漢字作為文明與記憶載體的延續與變遷。



張乃予指出，展覽同時呈現從手工雕刻到數位字型與AI的技術轉向，以羅禾淋與台南藝術大學科技藝術暨未來表演實驗室的作品《機械書寫計劃2－消逝的語》為例，以機械手臂為核心載體，結合雷射筆與夜光塗料，構成一個持續書寫與消退的光學循環，邀請觀眾放慢步伐，在看似熟悉的文字中發現新的閱讀方式，並在字與字之間，找到屬於自身的感受與回應。