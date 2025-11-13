前綠官員施俊吉：台應拒絕比照日韓投資美國

施俊吉表示，台灣必須拒絕美國的需索。（照片：施俊吉臉書） 中評社台北11月13日電／美國政治媒體《Politico》12日報導，美方要求台灣投資3500至5500億美元，介於韓國與日本之間，引發高度關注。對此，前“行政院副院長”施俊吉13日在臉書發文表示，台灣必須拒絕美國的需索，因為台灣並沒有獲得美國承諾，沒有駐軍也沒有協防承諾，美國戰略模糊下沒有道理要求台灣鉅額投資。



施俊吉表示，特朗普強迫日韓投資美國，台灣是否也被脅迫投資美國，金額又是多少？政府從來不說！但傳言金額介於日韓之間。施俊吉說，美國從不諱言，凡需美國軍事保護的國家，即須掏錢投資美國。



施俊吉分析，美國敢強行需索，就是仗著美國如果退出北大西洋公約組織，歐盟的軍事防務將鬆弛，歐盟的軍費會增加；日本需要美國的核子保護傘及美軍協防朝鮮與中俄；韓國仰賴美國共同抵禦朝鮮；而台灣則期待美國會阻止大陸武力攻台。



然而美國對台灣的立場卻與日韓歐截然不同，施俊吉指出，需要美國協助是真，但美國在歐日韓皆駐紮軍隊，並簽訂協防條約，所以確實依賴美軍，“然而美國在台既無駐軍也沒有協防條約，而且一直採取戰略模糊策略，從不承諾大陸如果攻台，美國會出兵干涉。”



在此狀況下，施俊吉強調，美國沒有道理要求台灣比照歐日韓，就像美國沒有道理也從來不敢要求越南、馬來西亞，以及新加坡鉅額投資美國一樣。



施俊吉認為，台灣政府應該拒絕美國的索求，因為這項介於新台幣10.85兆至17.05兆的鉅額投資，是好幾代台灣人的積蓄，“我們這一代人有什麼權力能將它送給美國人？”