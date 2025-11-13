鄭麗文和王金平、蕭萬長同台：兩岸共好雙贏

國民黨主席鄭麗文13日應邀出席第4屆“中道高峰會”並致詞。（鄭麗文臉書） 中評社台北11月13日電／中國國民黨主席鄭麗文13日出席第四屆“中道高峰會”。會後她透過臉書表示，參選黨主席，競選主軸就是要“拚和平，拚經濟”。她深信政治不該是你死我活、魚死網破的零和遊戲，而是共好與雙贏。她喊話執政黨：盼以大局為重，以人民福祉為念，“可以良性競爭，不該讓無止盡的惡鬥內耗，斷送台灣的前途”。



鄭麗文說，她參選黨主席，競選主軸就是要“拼和平，拼經濟”，她一直深信政治不該是你死我活、魚死網破的零和遊戲，而是共好與雙贏。希望兩岸能共好雙贏、免除戰禍，兩岸和平造福的不只是台灣2300萬人，更讓國際避免世界大戰的發生，既穩定區域、也穩定了全世界的和平。不只是兩岸應該避免零和遊戲，世界兩大強權——中國大陸及美國——希望能夠以對話取代對抗、和諧共贏，相信全世界都會鬆一口氣。



由中華中道領導文化總會主辦的第四屆中道高峰會，13日在台北國際會議中心盛大舉行，由理事長陳樹親自主持。本屆中道高峰會以“中道是二十一世紀的最佳出路”為主軸，並以“人工智慧與文化轉型”為主題，邀請來自政、產、學、研各界重量級領袖與思想家齊聚，共同探討AI如何走得更有溫度，以及文化如何在科技時代中更新蛻變。



出席這場高峰會的貴賓冠蓋雲集，包括蕭萬長、國民黨主席鄭麗文、“立法院長”韓國瑜和前“立法院長”王金平等人，還有新加坡和馬來西亞共60位企業家遠道而來，共襄盛舉參加這場盛會。



鄭麗文在臉書發文強調，國民黨身為曾經在台灣長期執政、現在是“國會”第一大的在野黨，我們希望台灣的朝野能夠停止惡鬥、不要總是你死我活，更希望執政黨能以大局為重，以2300萬人共同的福祉為念。可以良性的競爭，但是不該讓無止盡的惡鬥內耗，斷送台灣的前途。

