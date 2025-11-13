王義雄：韓反打賴獲好評　正面帶動藍營氣勢

國民黨籍高雄市議員王義雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月13日電（記者 蔣繼平）賴清德喊話中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜應聲援綠委沈伯洋，韓罕見重砲回擊引起討論。對此，國民黨籍高雄市議員王義雄向中評社表示，韓國瑜技高一籌漂亮反打，賴清德反而自曝其短，喪失一家之主角色，反而墊高韓的聲量。至於外界討論黨內多顆太陽問題，他認為，黨內有更多人出來發聲，都是好事。



王義雄，1960年生，台灣阿美族人，政治作戰學校69年班，海軍中校退役。現為國民黨籍平地原住民高雄市議員。



沈伯洋遭中國大陸以涉“分裂國家罪”立案調查，賴清德表示“期待“立法院長”韓國瑜站出來維護“國會尊嚴”。韓國瑜12日回應“自己生病讓別人吃藥，呼籲廢除‘台獨黨綱’、撤回大陸為境外敵對勢力，才是負責任解決問題。”



王義雄表示，賴清德這種策略反而自曝其短，第一是告訴外界民進黨沒有處理兩岸事務能力，第二是出現燙手山芋就想甩鍋給韓國瑜，第三又是一貫打出抹紅、抗中的操作，想要操作抗中保台，最終目的就是影響未來選舉。



王義雄表示，其實經過民進黨已經連續執政9年了，中間選民已經把民進黨的手法看得很清楚，加上現在網路傳遞速度快，已經不是那麼容易去影響。這樣更只會凸顯才是一家之主的賴清德，卻把責任推給“立法院長”，賴的角色就更不對了。



王義雄表示，賴清德可能沒料到的是，這樣卻更加墊高曾經選過大選的韓國瑜，加上韓國瑜的發言有展現格局、高度，所以反而受到好評，“韓國瑜更像‘總統’的討論都出來了，這些都是真實流量，才是民間感受到的溫度。

