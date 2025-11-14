中評鏡頭：屏東泥火山奇特　康熙年間首噴發

屏東縣知名景點“萬丹泥火山”剛結束今年第二度噴發，13日仍有民眾聞訊前往一探究竟。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東11月14日電（記者 蔣繼平）屏東縣知名景點“萬丹泥火山”12日噴發，也是今年第二度噴發，地點位於萬丹鄉灣內村的道觀皇源聖殿旁農地。萬丹泥火山噴發高度可達2公尺，年均噴發1至2次，這次雖然當天就結束噴發，但13日仍有民眾前往一探究竟。



萬丹泥火山為噴泥盾地形，平常處於休眠狀態，每隔數月或數年發生一次大規模噴發，噴發口的位置每次不同。噴發時有隆隆作響的噴發聲，同時噴出天然氣，因此有民眾向噴發口點火燃燒，加速氣體釋放，形成泥火山噴火的壯觀畫面。



根據介紹，泥火山是地表下的天然氣或火山氣體沿著地層裂縫上湧，沿途混合泥沙與地下水，形成泥漿噴發，而堆積於地表的地形。由於泥漿的噴發、流動、乾縮所造成的現象，以及泥漿堆積出的地形，和火山的噴發、地形相似，並非火山。



泥火山只會噴出接近氣溫、含有大量水分和天然氣的泥漿，這些噴發出的物質，代表板塊擠壓過程中，地底下岩石和周圍流體的交互作用結果。台灣西南部地區泥火山所噴出的氣體組成，絕大部分以甲烷和乙烷為主。



另外，萬丹泥火山也有一些軼聞與傳說，據清代文獻記載，康熙61年（1722年）首次噴發時，因地貌似鯉魚（故稱“鯉魚山”），先民認為噴發是“鯉魚精造山”，預示當地將誕生真命天子，噴漿堆積的土丘被稱作“皇帝殿”。



屏東縣萬丹鄉以“紅豆的故鄉”聞名，並盛行酪農業。其地名起源與清代繁榮的渡船口有關，當時是屏東平原上的第一個“街市”。萬丹鄉地形平坦肥沃，農產品豐富，包括水稻、紅豆、毛豆、苦瓜、絲瓜等，2024年底人口數約4.9萬人。