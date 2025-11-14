李國璋：高虹安是新竹市藍白合的唯一選項

台灣民眾黨新竹黨部榮譽主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月14日電（記者 盧誠輝）因涉“立法委員”任內詐領助理費遭停職的新竹市長高虹安二審官司將在12月16日宣判，為2026新竹市長選戰投下變數。台灣民眾黨新竹黨部榮譽主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問表示，高虹安是新竹市藍白合的唯一選項，沒有任何所謂的B計劃存在，民眾黨也堅信二審判決一定會還給高虹安一個公道。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費新台幣11萬6514元，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨，高院二審預計12月16日宣判，目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理。高虹安罷免案7月26日獲得12.4萬多票的不同意票遭否決。



對於高虹安官司二審判決可能的變數，新任的中國國民黨主席鄭麗文上任前拜會國民黨籍新竹市議會議長許修睿時曾受訪表示，國民黨在2026新竹市長選戰仍會繼續延續藍白合的基調，但她也會高度關注高虹安的官司進度，儘可能團結所有在野力量，目標是讓我們在新竹市繼續執政。



李國璋指出，不管是新任的國民黨主席鄭麗文或國民黨新竹市黨部主委王志豪，他過去本來就都認識，所以新竹市藍白合絕對不是問題。況且自從高虹安上任以來，新竹市政府和新竹市議會一直都合作得非常密切，大家都認為新竹市藍白合是無庸置疑的。



他強調，對民眾黨來說，高虹安是新竹市藍白合的唯一選項，沒有任何所謂的B計劃存在，因為民眾黨堅信二審判決一定會還給高虹安一個公道，讓高能儘快回歸市府來繼續為新竹市民服務，所以不管高的二審官司結果如何，新竹市都會繼續維持藍白合的基調，高虹安也一定會繼續爭取連任。



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，曾任新竹農產運銷公司總經理，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，曾任民眾黨中央委員、民眾黨新竹黨部主委，現為民眾黨新竹黨部榮譽主委。

