吳怡農：台防務投資不能只看花多少

民進黨台北市長擬參選人、“壯闊台灣聯盟”發起人吳怡農接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月17日電（記者 張穎齊）賴清德日前宣布台灣明年防務預算提高至GDP 3%（現為2.45%），預計於2030年達到比照北約標準的5%。民進黨台北市長擬參選人、“壯闊台灣聯盟”發起人吳怡農接受中評社專訪表示，台灣“國防”投資必須跟上全球科技變革，不能只陷於預算多少的討論，而應強調“投得快、投得準、投在對的地方”。



吳怡農指出，台灣過去長期仰賴美國國防部代為執行軍購（即FMS彈性製造系統模式），導致台灣自身缺乏內化的專業管理能力，美方若有調整，台方就會相對被動。他主張，應逐步轉向“商業採購”，直接與承包商對接，培養自主專案管理與合約執行能量，這樣才符合台灣利益。



吳怡農認為，目前朝野對於防務預算這樣的爭論太表面，應該把焦點放在投資成效與敏捷度，現代戰爭科技更新迅速，無人機、水下載具等短期可部署的武器將是未來重點方向，如果只在乎金額，而不關心投在哪些項目上，再多的錢也可能白花。



現年44歲的吳怡農，出生於美國，美國耶魯大學經濟學系學士。曾任美商高盛集團執行董事、約克資本管理副總裁、新境界文教基金會副執行長、民進黨台北市黨部主委、“國安會”專門委員、“行政院長”室參議、台灣戰略評估協會理事、新世代安全論壇發起人等。現任“壯闊台灣聯盟”創辦人與理事長。曾參選過2020、2023台北市第三選區“立委”，挑戰過時任藍委蔣萬安、現任藍委王鴻薇，現爭取民進黨提名參選2026台北市長。



吳怡農指出，全球國防科技正快速演變，以烏克蘭戰場為例，前線下一個訂單，48小時內貨就能送達，這代表軍事創新週期已極度縮短，台灣要拚的不只是花多少錢，而是投資能否迅速轉化為戰力。

