王鴻薇：韓直球對決賴　政治地位變成同級

藍委王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北11月14日電／民進黨籍“立委”沈伯洋遭大陸立案調查，賴清德與中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜為此隔空交火。國民黨籍“立委”王鴻薇13日表示，既然賴清德主動點名，韓國瑜正面迎戰，此次發言也使韓的政治定位被拉到能與賴直接對話的層級，可說是“將了賴一軍” 。



根據《中時新聞網》報導，王鴻薇分析，賴清德11日喊話韓國瑜聲援沈伯洋，顯然賴已將韓視為2028年大選的潛在假想敵之一。王鴻薇也強調，國民黨可以有多個太陽，但不能再上演“后羿射日”的內鬥劇碼，黨必須汲取教訓、維持團結，不能再有人為算計拖累全黨。



王鴻薇說，韓國瑜這次反應確實突然，此前民進黨“立委”吳思瑤談到沈伯洋事件時，韓並未介入。但既然賴清德親自叫陣，韓便選擇直球對決，趁機把累積許久的攻擊一次回應，反倒是賴清德突然消失，“這次確實是韓將了賴一軍。”



國民黨籍“立委”徐巧芯也抨擊，賴清德面對沈伯洋遭對岸通緝一事，竟將箭頭指向韓國瑜，她質疑賴清德可不可以先把自己的角色站穩，不要動不動就牽拖“隔壁老韓”，若是如此，不如讓韓國瑜當“總統”算了。



徐巧芯指出，沈伯洋被通緝起因是“台獨”立場，這跟韓國瑜毫無關聯，難道是韓國瑜叫他主張“台獨”嗎？主張“台獨”的是民進黨，選舉時什麼話都敢講，出了事卻急著往外推，讓外界看不懂到底誰才是民進黨主席。



