台官員曝台灣最富與最窮差距一百多倍

主計總處主計長陳淑姿。（中評社 資料照） 中評社台北11月14日電／“行政院主計總處”主計長陳淑姿13日表示，台灣與歐、美、日本鄰近主要國家相比財富分配相對平均，強調“中產階級沒有消失”。此說法卻遭台灣民眾黨“立委”黃國昌打臉，痛批報告以五等分貧富差距是“石器時代”的衡量工具。陳淑姿隨後才表示，台灣最富5%、最窮5%，兩者貧富差距達100多倍。



“行政院主計總處”主計長陳淑姿13日赴“立法院”財委會進行“經濟成長讓全民共享；政府縮短所得差距暨改善貧窮化對策”專案報告。



據“行政院主計總處”“家庭收支調查”顯示，每戶可支配所得高低將戶數分為五等分，最高20%家庭平均每戶可支配所得為235.7萬元，與最低20%的38.4萬元，兩者差距6.14倍；官方報告也指出，台灣相對東亞各國家地區（日、韓、星、港）及英、美均佳，顯示台灣所得分配相對平均。



根據《中時新聞網》報導，黃國昌質詢指出，2011年馬英九執政，當時民進黨團幹部、現任高雄市長陳其邁表示，最有錢的5%家庭所得與最貧窮5%家庭，所得差距達75倍，創歷史新高，質疑“主計總處”五等分的分法太粗糙，直指馬英九執政向財團靠攏，貧富差距擴大是“富了誰、窮了誰”？

