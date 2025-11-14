蔡正元：八炯、閩南狼罪狀比沈伯洋更危險

蔡正元。(中評社 資料照) 中評社台北11月14日電／繼民進黨籍“立委”沈伯洋被重慶市公安局“立案偵查”後，福建省泉州公安局13日發布懸賞通告，徵集台灣網紅“八炯”溫子渝與“閩南狼”陳柏源違法犯罪線索，並且開出台幣百萬懸賞金。前“立委”蔡正元13日在政論節目認為，八炯跟閩南狼的罪狀，有一種叫做迫害大陸籍配偶，這就不是政治事件，所以他們會比沈伯洋更危險。



蔡正元13日在政論節目《鄭亦真辣晚報》表示，閩南狼、八炯跟沈伯洋不一樣，因為他們2人的罪狀，有一種叫做迫害大陸籍配偶，這就不是政治事件。因為你去破壞大陸籍的配偶，如果證據齊全，也許你開始是政治理由，但是在國際刑警組織的認定上，是很具體了，不管你是言語威脅、言語霸凌、恐嚇、騷擾，那就構成實質犯罪行為。這跟那種政治立場、或者只是網路上的言論，是有區別的。



因此，蔡正元認為，八炯跟閩南狼反而比沈伯洋更危險，因為國際刑警組織比較容易為這種事情去發布紅色通告，還有性質不一樣，沈伯洋屬於比較政治性質，跟大陸籍配偶這件事情不太一樣。



蔡正元覺得，這些案子後續，可能還有其他案子，等其他案子整結起來，再來觀察實際上可以達到的效果多大，還有在台灣社會裡產生的影響力會有多大。