曹興誠捧沈伯洋戰蔣萬安　沈富雄：結局很慘

沈富雄。（截自“鄉民大學問”YouTube直播畫面) 中評社台北11月14日電／民進黨布局2026選戰，聯電創辦人曹興誠日前語出驚人，建議民進黨徵召“立委”沈伯洋參選2026台北市長，“立委”王義川被點名參選桃園市長。前“立委”沈富雄預測，一定會輸到慘不忍睹。他甚至認為，台北市長蔣萬安100%當選，國民黨把沈伯洋、王義川看成民進黨的“三寶”，所以認為他們來選有看頭、而且一定會把他們打得很慘。



沈富雄13日在網路節目《鄉民大學問》表示，國民黨現在對沈伯洋、王義川很有興趣，把他們兩個看成是當年民進黨的“立院”三寶”。如果蔣萬安和其他平平淡淡、無滋無味的人對決，選戰很難打得火熱。但是跟沈伯洋打會很火熱，而且還會贏，所以這是理想的候選人。



沈富雄指出，國民黨看不起沈伯洋、王義川，但民進黨非主流意見，而是在偏獨的這一端，則很喜歡沈伯洋、王義川， 所以沈伯洋去選桃園可以、王義川到桃園選更好。偏獨的這一端對八炯，閩南狼更喜歡，在他們心目中認為這些人出來一定贏。



但沈富雄認為，一定會輸到慘不忍睹，在這情景之下，曹興誠作為推薦人，可說成事不足、敗事有餘，就像大罷免一樣，如果他推薦的人在台北市大輸，是不是也會跑得不見人影。