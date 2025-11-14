郭正亮析高市闖大禍　中日未來協商甭談了

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月14日電／日本首相高市早苗日前談如果“台灣有事”，發生緊急狀況伴隨對方使用武力，可能會構成日本可以行使集體自衛權的“存亡危機事態”。前“立委”郭正亮13日在網路節目表示，高市早苗不知道自己闖禍後果多嚴重，萬一大陸喊“琉球有事、中國有事”，斷經貿談判、禁水產，高市怎麼辦？



郭正亮13日在網路節目《亮劍台灣》質疑，高市早苗在那邊講台灣有事、日本有事，那中國大陸接下來就跟你玩：琉球有事，中國有事！因為琉球當初是由美國代管，結果美國把行政管轄權直接交給了日本，“琉球主權未定！”琉球的主權並不是日本的，還沒有定！



郭正亮說，要玩政治，以為別人不會玩？俄羅斯如果再進來，配合中國大陸玩呢：北方四島有事，就是俄羅斯有事！大家都來玩。



郭正亮強調，日本過去的領導人都很謹慎，高市早苗捅了馬蜂窩，闖了大禍，還搞不清楚？台灣這個時候最好不要講話，如果講話，剛好連著一起打，保證一定是這樣。接下來就看日本怎麼做，比如說高市早苗堅持不撤回相關言論，那中日未來所有的協商大概就不用談了，經貿協商怎麼談得下去？搞不好中國大陸又把日本水產給禁了，軍艦、飛機又到釣魚台繞一繞？



“到日本周邊繞一繞？到沖繩周邊繞一繞？”郭正亮說，然後國際法律戰就來了，這是高市早苗想要看到的結果嗎？所以說她根本就是賴清德第二，用《時代》雜誌的話來形容就是reckless，魯莽、不顧一切！然後自己程度不好，不知道自己惹這個禍後果有多嚴重。