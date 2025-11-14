賴只點名韓聲援沈？謝龍介分析有這個心機

藍委謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台北11月14日電／民進黨籍“立委”沈伯洋遭大陸公安立案偵查，賴清德喊話中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜聲援。對此，國民黨籍“立委”謝龍介13日在廣播節目分析，賴清德點名“立法院長”韓國瑜，就是要讓國民黨“多一個太陽、兩個太陽都無所謂”。



賴清德11日在媒體聯訪中向韓國瑜喊話，期待韓能站出來維護“國會”尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈伯洋，否則“今天是民進黨的沈伯洋，明天可能就是國民黨或民眾黨的任何一個人”。韓國瑜12日開記者會回應回嗆，這是“自己生病讓別人吃藥”，並呼籲賴廢除“台獨黨綱”、撤回將大陸列為境外敵對勢力，才能解決根本問題。



謝龍介13日在廣播節目《POP大國民》專訪談及此事表示，韓是“立法院長”，而沈是“立委”，所以賴會希望韓“有個態度”；但謝龍介也反問，“那你（賴）是民進黨主席，沈是你的黨員，又是不分區“立委”，你為什麼不先有個態度？”



被問到，謝、賴兩人從台南市一路交手至今，並問謝如何剖析賴的內心世界、為何賴在沈事件中特意點名韓？謝龍介回應分析，第一，賴是想觀察韓會如何表態；第二，是“讓你國民黨多一個太陽、兩個太陽都無所謂”（指之後藍營內太陽相爭內鬥，對賴有利）。



至於2026、2028選戰，若台中市長盧秀燕、國民黨新任主席鄭麗文，以及韓國瑜，在2028與賴競爭大選會如何？謝龍介則回應，政治本來就很無情，2028的前哨戰就是2026，“就是看2026誰能建功立業。”