藍民調：賴施政48%不滿意　司法與治安最差

國民黨團召開11月民調公布記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月14日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團今日公布11月全台民調，結果顯示賴清德上任一年半以來的施政評價持續低迷，整體不滿意度達48%，遠高於34%的滿意度。在經濟、打詐、司法與兩岸等四大領域，民眾的滿意度均未過半，尤以打詐與司法信任度跌落谷底，不滿意與不信任皆逼近六成。國民黨籍“立委”黃健豪與游顥指出，詐騙案件暴增、洗錢漏洞多年未補，已成為壓垮民意最深層的怒火來源。國民黨籍“立委”牛煦庭呼籲政府正視民生，立即改善司法與治安問題。



國民黨團14日召開“11月國政滿意度民調公布，過半民眾持續不滿賴清德政策表現！沈伯洋委員滿意度大公開，全國僅剩民進黨在挺！”記者會，中國國民黨籍“立委”牛煦庭、黃健豪與游顥出席。



在今日“立法院”國民黨團記者會上，牛煦庭、黃健豪與游顥共同公布11月施政滿意度民調。這份民調由牛煦庭在大罷免後委託TVBS民調中心執行，訪查時間自10月31日至11月10日，共取得1，074份有效樣本，市話與手機各半、誤差值為±3%。牛煦庭強調，委託民調目的在於持續掌握社會脈動，他指出，“賴清德上任一年半，還是走不出大罷免的餘波。”



牛煦庭表示，民調最核心的訊息，是賴清德的整體施政滿意度依舊偏低。不滿意度達48%，滿意度僅34%，反映民眾對施政缺乏信心。他指出，“施政四大指標沒有一項過半，民眾已經用民調告訴政府答案。”民調顯示，在經濟發展方面有五成民眾不滿意，處理兩岸關係的負評也達過半。而打擊詐騙與司法信任度更成為這次調查中最突出的負向訊號。



在內政表現上，民怨集中於治安與司法。黃健豪指出，60%的民眾對政府打擊詐騙的表現不滿意，司法系統的不信任度也達59%，兩個指標幾乎同步下降。他認為這顯示“打詐與司法成效已形成一個互相拖累的結構”，並指出在年齡、教育與地區的交叉分析中，趨勢完全一致。其中，30到39歲的青年與青壯族群對政府的不滿最強烈，約七成認為打詐表現不佳，也有七成以上不信任司法體系。“教育程度越高，越看不下去政府的打詐表現。”黃健豪說，這顯示民眾的不信任已經跨越年齡與教育界線。

