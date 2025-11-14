藍民調：45%民眾擔心特朗普為利益犧牲台灣

國民黨團召開記者會公佈民調。左起，藍委黃健豪、牛煦庭及游顥。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月14日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團今日公布11月國政民調涉外與“國防”題組，結果顯示民進黨不分區“立委”沈伯洋的社會評價明顯侷限於黨內支持者，不滿意度達47%，遠高於29%的滿意度。全民防衛與黑熊學院在高度政治化下支持度降至33%，難以形成防務安全政策所需的社會共識。民調並呈現台灣民眾高度關注防務預算與台美關係，其中45%擔心特朗普可能將台灣作為與中國大陸政治交易的籌碼。中國國民黨籍“立委”牛煦庭分析指出，防務民防不該被政黨綁架，政策唯有去政治化才能重建信任。



國民黨團公布的民調中，涉外與“國防”議題成為另一項重要焦點。牛煦庭強調，這組題目早在10月23日即已確定，與近期政治事件無關，目的在於檢視政治人物形象與防務民防議題在社會中的真實反應。他指出，民意結構顯示社會對防務議題被政治化的厭倦已相當明顯。



在政治人物評價部分，民進黨不分區“立委”沈伯洋的滿意度僅29%，不滿意度卻高達47%；交叉分析更顯示，除了民進黨支持者之外，各年齡層、地域與教育背景的受訪者皆傾向給予負面評價。牛煦庭指出：“所謂沈伯洋現象，看起來只是民進黨的自我感動。”他表示，政治人物若以意識形態或鬥爭姿態介入防務議題，只會削弱社會對政策本身的信任。



與政治人物形象密切相關的，是這次調查中的全民防衛與黑熊學院。結果顯示其支持度僅33%，反對與無意見者則分別為32%與35%。牛煦庭指出，照理說全民防衛理應具有高度社會共識，然而在台灣卻因政黨力量持續介入，反而造成議題分裂。他說：“全民防衛本來是顯學，但一旦被政治化，支持度就只剩三成。”他認為若防務與民防成為政治貼標籤的工具，只會進一步削弱政策的社會基礎。



在防務預算部分，調查顯示57%的民眾支持提高防務預算，僅35%反對，顯示社會大體認同必要的防務建軍。然而牛煦庭提醒，支持預算提升不等於支持政策被政黨操作，政府仍需維持透明、專業，避免防務淪為政治攻防的延伸。

