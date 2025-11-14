指北市圖利輝達遭眾人轟　王義川：只是提醒

綠委王義川。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月14日電（記者 張穎齊）民進黨籍“正國會”“立委”王義川近日質疑中國國民黨籍台北市長蔣萬安是否有圖利輝達一事，引發黨內反彈，也被解讀是在為角逐2026桃園市長選戰暖身？王義川14日在“立法院”受訪時否認，強調任何縣市長都不是個人討論的問題，應該先談市政規劃，才知道誰適合這個城市。



王義川澄清輝達一案，他要談的是制度問題，政府公有土地設定地上權、標租標售過程，若制度或法律有不足，就該修正。強調自己從未指控台北市政府圖利，只是提醒蔣萬安，蔣學法律，推動國家工業與經濟發展當然值得支持，但要讓最基層公務員在制度上有法律依據，辦理案子才不會為難。



王義川指出，台北市府近幾個月內部已修改自治法規、補強程序，方向正確，希望蔣萬安步步為營，讓公務員辦理案子時有十足法律支持，案子才能順利推進。他只是舉通案，提醒市府在簽呈、時間、金額上都要有所本，不要讓公務員心裡沒把握。蔣萬安應該能讓北市府同仁在依法辦理下安心推動招商，若有十足把握，就應勇敢推進，讓輝達等國際大廠能順利來台設立總部或研發中心。



針對國民黨籍台北市議長戴錫欽批王義川說法匪夷所思，甚至暗諷是民進黨的“豬隊友”，王義川回應，他沒意見，他講的是制度，沒有扯任何個人，自己並未針對蔣萬安或特定人士，而是提醒市府制度健全的重要性，讓公務員依法行政，不怕出事，這才是為城市好。

