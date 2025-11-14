徐巧芯籲公開對美談判代價　別包裹預算偷渡

藍委徐巧芯受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月14日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日受訪時表示，台美關稅談判正進入關鍵時刻，但政府的資訊公開仍不夠清晰。她質疑，行政部門可能以“切割預算”的方式，將對美投資拆散分布於不同部會，導致外界無法掌握真正的談判代價。她以“外交部”新增60多億元預算為例，指出內容竟包含“對美產業鏈”，讓人擔心政府是否已在未經充分揭露的情況下增加投入。徐巧芯要求政府公開所有交換條件，強調人民需清楚瞭解台灣付出了什麼，不能在資訊不透明的狀態下默默承擔後果。



徐巧芯今日受訪時表示，台美關稅談判攸關台灣長期產業布局與台灣利益，但行政部門的相關資訊仍舊零碎，讓人難以掌握全貌。她指出，政府近來多次暗示“談判可能有好消息”，卻始終未清楚說明交換條件，讓她擔心談判過程是否已出現不透明的部分。



她以“外交部”新增的60多億元預算為例，認為該項名義上是拓展國際合作，但細項卻涉及“對美產業鏈”布局。她表示，若這筆支出與關稅談判相關，卻未被明確標示，恐怕會讓“立法院”難以正確判斷整體投入。她強調，自己並非斷言政府一定這麼做，而是根據預算增列與內容描述，對政府是否以切割方式隱藏投入產生合理疑問。

