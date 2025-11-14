台南妃憲之戰互別苗頭　同場辦記者會較勁

綠委陳亭妃。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月14日電（記者 張穎齊）民進黨2026台南市長初選戰火持續延燒，“妃憲之爭”14日上午在“立法院”上演微妙對決，台南市“立委”陳亭妃與賴清德子弟兵、新潮流“立委”林俊憲，不約而同在同一場會議室、相隔半小時開記者會，雙方均強調純屬場地巧合，但台南選情較勁意味濃厚。



2026台南市長選戰，中國國民黨有現任“立委”兼台南市黨部主委謝龍介與前國民黨“立委”陳以信競爭；民進黨則為捲土重來再戰、被“正國會”開除的陳亭妃，對上賴清德嫡系左右手林俊憲。



陳亭妃上午9時30分率先登場，舉行“咱的根，咱的未來，永遠站鬥陣”競選影片發表會，主打自己是漁民、農民以及廣大台南市民最信任的女市長候選人。



面對媒體詢問與林俊憲前後同地點開記者會是否刻意別苗頭？陳亭妃僅說，是因這裡空間比較大。談到選情，陳亭妃信心滿滿表示，非常有信心民調第一、順利出線並當選，那是人民給她的力量，台南市民希望400年來第一次誕生一位女市長，溫暖台南、改變台南，並強調自己已勤跑基層、市場已久。



上午10時，林俊憲接棒開“單身不是罪，年金制度應與時俱進”記者會，與陳亭妃“王不見王”，林俊憲主張修法保障單身族權益，他指出台灣單身人口已達642萬人，勞保年金制度應與時俱進，不能讓單身族在退休後喪失保障。



至於是否與陳亭妃撞場開記者會，林俊憲說，他也不知道，是“立院”場地分配的結果，看哪裡有空間就申請哪裡，並無特別考量，他也強調自己近期已密集走訪市場與夜市，幾乎每一區都去過，不特別宣傳，但選民反應非常熱烈。



記者問，民進黨高雄市長擬參選人邱議瑩、賴瑞隆喊出票投國民黨高雄市長參選人柯志恩就是支持國民黨主席鄭麗文、中國人？那台南會喊票投謝龍介就是支持鄭麗文、中國人嗎？

