桃園火災未到場遭質疑　張善政：在後方掌握

桃園市長張善政14日到桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月14日電（記者 盧誠輝）桃園南門市場日前發生火災，綠營質疑中國國民黨籍桃園市長張善政當天沒到場是因為人住在新北市新店區的住家。張善政14日在桃園市議會備詢時表示，他當天就在桃園市長官邸，在後方運籌帷幄、調兵遣將，因為不想到火場去造成現場的負擔。



桃園市議會14日召開第3屆第6次定期會第26次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。國民黨籍桃園市議員詹江村質詢時問張善政現在住在哪裡？張則回說他住在桃園。詹又問“那為什麼會有人說你住新店？”張表示，他衹有少數必要的時候才會回新店住一晚。



張善政指出，很多人都知道他來桃園選市長以前是住在新店，而他跟太太搬到桃園來住以後，新店的房子就空在那邊，基本上是沒有人住，但有時候為了配合行程會回新店住一下。



他舉例，若晚上在台北有應酬，像前一陣子吳伯雄老縣長的鑽石婚宴，他出席後就回新店住一晚，或是隔天早上第一個行程是在台北，像是開會、演講或出席活動，他為了不要早上才匆匆忙忙塞車趕到台北，所以前一個晚上也會住在新店，這些是因為考慮到他的行程效率與個人體力負荷，必要的時候才會回新店住，但畢竟這只是少數。



張善政說，他知道前幾天桃園南門市場火災的時候，有人在臉書貼文說，市長官邸到南門市場衹有幾分鐘的時間，結果他晚上卻都沒有在火場出現，還有人說因為他就住在新店，但其實當天晚上他就住在桃園市長官邸。

