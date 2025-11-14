穩住南部　高雄橋科秀招商成績單替綠打底

“行政院”南部聯合服務中心14日舉辦“橋頭科學園區參訪暨招商成果記者會”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月14日電（記者 蔣繼平）明年是2026地方選舉，民進黨政府推動“大南方計劃”，整合嘉義、台南、高雄、屏東等南部縣市推動產業轉型，位於半導體S廊帶樞紐的“高雄橋頭科學園區”的公共工程將在明年初完成，“行政院”南部聯合服務中心14日宣布有26家科技廠商進駐，亮出招商成績單，來替明年施政成績單打底。



“行政院”南部聯合服務中心14日舉辦“橋頭科學園區參訪暨招商成果記者會”，上午先於瑞鋒營造橋科聯合工務所簡報，因園區有管制進出，再透過遊覽車前往園區進行實際參訪。活動由“行政院”南部聯合服務中心副執行長陳文亮等人出席。



高雄橋頭科學園區位居南台灣半導體S廊帶樞紐位置，工程預計於2026年初全數完工。簡報指出現有26家廠商預定建廠，包括產業創新9家、半導體6家、智慧機械7家、精準健康4家，預計提供1萬1千個就業機會，預估創造新台幣1800億元的年產值。



陳文亮表示，橋科是S廊帶重要一塊，希望明年開始廠商進駐後，帶動地方繁榮，高科技產業除了台積電，還有其他協力廠商進駐，期盼藉由政府大力帶動建設園區，未來帶動地方經濟發展，這次展現各單位這幾年來同心協力的成果。



針對產業轉型，陳文亮表示，高雄過去都是以重工業為主，碳排放量大，長久以來承受重工業汙染，近年高科技產業進駐大南方，這是一個很好的產業轉型機會，接下來AI將在全球發展，台灣將位於舉足輕重的地位，“中央”與地方卯足全力來發展。



橋頭科學園區是南部科學園區擴建的第二園區，位於高雄市橋頭區，總面積約262公頃。該園區旨在串連南台灣科技廊帶，重點引進半導體、航天、智慧機械、精準健康、和AIoT產業創新等五大領域。政府投入新台幣137億元打造園區公共建設。