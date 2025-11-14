避免沈伯洋事件發生　新黨籲賴恢復國統綱領

新黨青年軍召開記者會，呼籲賴清德恢復《國統綱領》、廢《台獨黨綱》，右起新黨青年部副主任譚傳紹、副秘書長游智彬。（照片：新黨提供） 中評社台北11月14日電／民進黨籍不分區“立委”沈伯洋遭重慶公安局發布全球通緝，成為海內外關注焦點。新黨青年軍14日在“立法院”群賢樓外召開記者會，呼籲賴清德恢復《國統綱領》、廢《台獨黨綱》，免得沈伯洋自己造業卻要全民陪葬。



新黨副秘書長游智彬指出，大陸這一招雖然爽到沈伯洋，讓他繼續扮演“抗中保台英雄”，連曹興誠都跑來蹭熱度；但真正被害慘的是“賴政府”，以及陸委會、海基會、“內政部”整條行政體系！



游智彬批評，民進黨的“台獨黨綱”讓兩岸官方管道完全斷裂，任何涉及兩岸治安、司法、人民安全的事務都無法處理，最後變成“沈伯洋造業，全民陪葬”。



游智彬強調，我們不是沈伯洋！個人造業自己擔。“俗語說：個人造業個人擔。沈伯洋到處作秀，憑什麼叫2300萬人一起承擔？”



新黨青年部副主任譚傳紹更公開邀請沈伯洋大大方方赴重慶說清楚，“既然自稱勇敢，那就去當面澄清嘛！不要永遠只敢躲在沒有引渡協議的國家囂張。”呼籲賴清德主席，廢除“台獨黨綱”，恢復國家統一綱領。



游智彬痛批，民進黨的“台獨黨綱”綁住全台灣，使兩岸溝通管道全面停擺。“沈伯洋事件只是冰山一角。兩岸沒有溝通，連最基本的治安司法合作都做不到，這是對台灣人民的最大威脅。”

