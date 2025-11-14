陳佩琪：台灣人醒醒吧！早日斷開民進黨

陳佩琪說，這張應該是在新竹醫院父親過世前，柯去探望時被拍下的，此仇不共戴天，“這刻我們永遠記得”！（陳佩琪Peggy臉書） 中評社台北11月14日電／台灣民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪14日表示，最近看到某人被國際通緝，但沈（指沈伯洋）沒被押，還有行動自由。相比民進黨政府在毫無證據下關押柯文哲，到底誰比較專制、獨裁、兇狠？台灣人醒醒吧！早日斷開民進黨，否則永無幸福快樂的日子可言！



陳佩琪14日在臉書發文感謝，對於小草這一年來不離不棄的支持，自認有義務分享或報告柯文哲的近況。她說，永遠記得小草們最常講的一句話：“阿北、佩琪，我們永遠都在...”。感覺柯文哲還沒完全回復到過去狀態，但比上篇臉書說的恢復一半再多一點點就是了。



陳佩琪說道，柯早年當醫師，都是騎自己的腳踏車去上班(那時U-bike不普及) 。後來當市長，改搭20路公車去市府。經過去年一整年、終日被關押在陰暗、三坪大牢房內的日子裡，沒運動、沒曬太陽，整個骨關節肌肉都退化了。



陳佩琪指出，那天醫學會她不准柯再一人騎腳踏車去。結果柯為了要自證自己還行，用“台北等公車”的App找公車到站時間。但沒搞清楚方向，還一直跟她爭執到站時間，爭到最後讓她有點氣，這才覺得柯文哲還沒回復到正常狀態。那天醫學會結束要回來，公車要等20分鐘，夫妻倆就乾脆散步回家。



陳佩琪提及，途中又難免提到這一年來的官司折磨。柯說他極度厭煩看哪種沒證據、就憑搜扣人家手機，就從裡頭興文字獄的起訴書。明明大家可以做很多對“國家”社會有益的事，卻浪費時間在這種咬文嚼字的官司上。柯說他對官司的結論就一句話：“你們押了我一年，到底查到了什麼”？



陳佩琪抱怨，她臉書常把京華城比喻成殺人事件，案發時柯人不在境內，竟被當兇手抓去關一年。柯文哲認為更精確的說法是這案子到底是不是命案、到底有沒有人被殺都不知道。意思是京華城到底有沒有違反法條都搞不清楚，就先找一個人在國外、不可能犯案的市長把他關了一整年。



陳佩琪表示，至於政治獻金支出、申報，柯說候選人不會自己去看財務報表，會找會計事務所代勞，有錯誤更正就好，錢也沒進私人口袋，但卻大動作用刑事來偵辦他和這些人。還有政治獻金捐贈也是這樣，不論說是要給他個人或給民眾黨，錢全部都用在黨務身上，一毛都沒進入私人口袋。柯說，錢長的是橫的、豎的，他一眼都沒看過，怎麼貪污？就算過程有癖瑕，最多也是行政裁罰而已。但柯竟然被抓去關了一年，再求刑28.5年？



陳佩琪質疑，詐騙數十億的人，可以新台幣15萬交保。但都是北檢同批人辦的，柯文哲的財務長就只是回個“謝謝”簡訊，就慘被羈押九個月，外加兩千萬交保。柯文哲更慘，不只七千萬交保，還帶電子腳鐐。每天看著這電子腳鐐，常常做家事時走過他身旁，三不五時就被充電線絆倒。心中就一把怒火，明知他不會逃亡，用這種方式來對待他，就表明是羞辱人用的。



陳佩琪暗酸，最近看到某人被國際通緝，他問“證據呢”？她也要問民進黨政府關押柯文哲一年，“證據呢”？但沈（指沈伯洋）沒被押，還有行動自由，可以跑去國外開聽證會，聽說英文講得很好，這給她很大的啟發和靈感，就是“練好英文”、“開國際記者會”。



陳佩琪痛批，民進黨政府在毫無證據下關押柯文哲、一個在野黨主席一年，行徑之兇殘更是有過之而無不及，誰比較專制、獨裁、兇狠？大家可以比比看。台灣人醒醒吧！早日斷開民進黨，否則永無幸福快樂的日子可言！