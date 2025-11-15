吳玉山：台灣在易爆發戰爭的地緣戰略斷層線

“中研院”院士吳玉山。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月15日電（記者 方敬為）“中研院”院士吳玉山14日出席國際關係學會年會演講，以過往戰爭的歷史周期對照當前形勢。他表示，當前國際正在新冷戰狀態，並從美國單極體系逐漸變成G2，當國際關係走向兩極，就相對不穩定，戰爭可能性升高，核武大國間有相互保證毀滅的“恐怖平衡”，不會直接熱戰，但區域代理人戰爭無法排除，而台灣就位在爆發戰爭的地緣戰略斷層線。



吳玉山，出生於台北，祖籍湖南省寧鄉縣。台灣大學政治學系學士、政治大學東亞研究所碩士，美國加州柏克萊大學政治學博士。現任“中研院院士”、“中研院”政治學研究所特聘研究員、台灣大學政治學系合聘教授、政治大學東亞研究所、清華大學台北政經學院與中央大學法律與政府研究所講座教授。父親吳俊才曾任國民黨副秘書長、政治大學東亞研究所首任所長。



國際關係學會2025年會14日在東海大學舉行，吳玉山以“戰爭、和約與影響：從維也納會議到俄烏戰爭”為題發表演講，從拿破崙戰爭、一次世界大戰、二次世界大戰到冷戰等過往歷史戰爭周期來對照當前國際形勢。



吳玉山提到，從歷史來看，大規模的戰爭經常與海權國家和大陸國家的政爭有關，以大地緣區域的競爭來看，近代海洋與大陸核心的競爭，從冷戰結束後，歐洲的海洋區大幅擴張，不僅掌握大陸邊緣，且不斷深入核心，具體動作如北約、歐盟的東擴，導致俄羅斯試圖再起，與西方的海洋勢力相抗。同時亞洲的大陸核心強權中國崛起，也不斷試圖推開海洋的束縛，並且發展自身的海洋力量。



吳玉山指出，當前國際形勢正在由美國單極體系逐漸變成G2，當國際關係走向兩極，整體形勢就會相對不穩定，戰爭的可能性也隨之升高。他以過去戰爭周期為例，第一次世界戰，科技擴散到大陸邊緣大國，促使大陸國家與海權國家衝突，一戰後德國快速崛起，挑戰海權國家，20年後爆發二次世界大戰。

