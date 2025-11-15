鄭繼文：兩岸要純粹軍事上較量　非台灣出路

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月15日電（記者 方敬為）亞太防務雜誌總編輯鄭繼文接受中評社訪問表示，解放軍海軍福建號航母服役後，強化海上作戰能力，未來火力部署除了台灣島西方，也能具備從東方打擊的能力，先前民進黨政府宣示建置所謂的“台灣之盾”（T－DOME）防空系統，面對解放軍作戰能增強，能夠實施高飽和度打擊的前提下，實際的防禦效果有待商榷。



鄭繼文表示，外界通常把“台灣之盾”理解為要整合台灣整體的防空與反導體系，甚至廣義地把遍佈的各類飛彈系統、制海能力都納入其內，期望把台灣打造成一個類似冷戰時期所謂的“不沉的航空母艦”。



可是，鄭繼文說，隨著解放軍在海上作戰能力的完整化，“台灣之盾”的可行性，恐怕需要驗證，因為從概念到實務之間存在大量變數，包括要如何去打造“台灣之盾”？光是防空反導體系與解放軍的飛彈對抗，就已經有很多可行性上的疑問。



鄭繼文舉例，從以色列與伊朗的先前的對抗中可以觀察，即便是自詡擁有全球最強防空反導體系的以色列“鐵穹系統”，也在面對飽和式飛彈與無人機攻勢時，暴露出巨大的消耗與脆弱，以色列也受不了高密度火力打擊，且防空系統要以很高昂的代價投入維護，而解放軍在飛彈與無人機數量與投射能力上，遠超過伊朗，從這個類比來看，單靠建置一套防空反導網去對抗，科技與資金上的壓力恐怕難以承受。



此外，鄭繼文指出，台灣本身的軍備產能與供應鏈也是一大問題。他提醒，打造防空系統不僅是買武器、架雷達或部署攔截系統就成，還牽涉到整體造艦、系統整合與大量生產能否如期達成並配合協同作戰。像是台造潛艦計劃斥資新台幣500億元，但傳聞問題重重，遠未達到海軍期待的戰力；新型巡防艦又因為外國供應主機延遲，讓交付時間不斷後延。在他看來，這些實務層面的阻礙會讓整體軍力擴充與體系整合的時程被拉長，甚至使T－DOME完成建置的目標遙不可及。



鄭繼文說，從戰略層面而論，兩岸若要純粹在軍事方面較量，並非台灣的出路，中國大陸在財力、科技與軍事現代化上的持續投入，使得兩岸軍力出現跨世代的差距，兩岸之間的問題純粹在軍事上尋求解決，一昧地進行對抗，對台灣而言是沒有出路的。



他認為，在面對這一連串挑戰時，台灣要務實以對，當台灣的科技與資金有其極限，“國防”工業化的進程有其瓶頸，單靠建構一座理想化的“盾牌”而忽略更廣泛的策略選項，恐怕會讓努力流於表象。建議政府，除了持續強化必要的防禦與阻嚇能力外，更要在軍事以外尋求解方，包括務實地發展兩岸間可行的互惠領域與符合民眾期待的合作空間，尋找能同時降低衝突風險並促進雙贏的政策路徑。