沈伯洋遭爆：大學教通識課綱與黑熊學院一樣

綠委沈伯洋在台北大學開授民防相關課程的內容。（照片：賴苡任臉書） 中評社台北11月14日電／民進黨籍不分區“立委”沈伯洋遭重慶公安局立案偵查，成為海內外關注焦點。中國國民黨青年軍賴苡任今天在臉書發文揭露，自己接獲家長投訴，稱沈伯洋現在除擔任“立委”，同時也在台北大學擔任“通識教育中心”的教授，開授“民防意識與情報蒐集”課程，而內容與課綱竟與黑熊學院如出一轍。該名家長也指出，由於沈伯洋當前身份極其敏感，也讓家長擔憂沈是不是要將學生培養成情報員，替黑熊學院賣命。



賴苡任表示，學生家長擔心沈伯洋利用在校教書期間，偷渡“台獨”理念，灌輸黑熊學院的教程，甚至強制要求學生出席黑熊學院的活動。同時也對沈伯洋拿一樣的教材兩邊教課感到不以為然，一魚兩吃的做法凸顯台北大學通識課的教學品質有待改進，希望只是沈伯洋的個人行為，不要影響到校譽。



賴苡任也在貼文附上該通識課學生的課程規劃綱要，大致分為“四大領域”，包含現代戰爭概念及新民防理論、資訊及認知作戰、衛生救護、避難規劃及植物種植等。但黑熊學院上的課程，也是“四大領域”，包含：“現代軍事科普”、“資訊戰與認知作戰”、“救護技能”、“避難規劃”。



賴苡任強調，最讓家長擔憂的是，課程綱領中竟然要求學生最終需學習“公開情報蒐集”的方式，由於沈伯洋當前身份極其敏感，家長擔心是不是要將自己的孩子培養成情報員，替黑熊學院賣命。



賴苡任最後也批評，“當民進黨的官、經共產黨的商、拿美國人的錢、洗台灣人的腦”，沈伯洋你過分了。