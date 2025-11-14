台官方：過半民眾已領1萬　下周ATM直接領

ATM領取普發現金1萬元操作步驟。（照片：台“財政部”臉書） 中評社台北11月14日電／台“財政部”今天宣布，自12日開始普發現金新台幣1萬元，至13日已經有1068萬人入帳，若再加計14日，領取比率已經超過一半。17日開始民眾可以持任何一家金融機構包含郵局的提款卡，前往貼有普發現金ATM領取操作，領取新台幣1萬元。



“財政部”14日與“金管會”共同召開記者會，並邀請“數位發展部”及“行政院”打擊詐欺指揮中心參與，由金融監督管理委員會說明ATM領現的開放時間、操作流程及注意事項，並提醒民眾應認明普發現金唯一官方網站“https://10000.gov.tw”，以確保領取作業安全順利。



“財政部”說明，民眾可於ATM領現期間至全台指定16家金融機構（含郵局）設置貼有識別貼紙之ATM機台領取普發現金，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司。全台提供領現的ATM共2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，方便民眾領取。



“金管會”補充，上次普發6000元的時候，使用ATM領取的約有兩成上下，人數約517萬人，因此還是有民眾偏愛喜歡直接領取現金。



ATM領取方式簡便，民眾僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料即可完成領取。如父母或監護人代領未滿13歲孩童之普發現金，代領人請持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號，以及未滿13歲孩童的健保卡號即可完成代領。



“財政部”進一步說明，ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。



“財政部”強調，普發現金領取方式多元且時間充裕，民眾可自由選擇登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取。政府不會主動用電話或簡訊聯絡民眾操作ATM或進行轉帳，如接獲可疑電話、訊息或電子郵件，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，全民共同防堵詐騙，安心領取普發現金。