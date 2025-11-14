遭解職的陸配村長鄧萬華提訴願贏了　將回復

陸配鄧萬華。（中評社 資料照） 中評社花蓮11月14日電／來自四川的花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華，因“國籍”認定爭議遭解除職務，不服原處分提起訴願，經花蓮縣政府審理後，決定撤銷原處分，案件將由原處分機關重新審認。當事人鄧萬華說，尚未接獲相關文件，不清楚內容，但相信台灣明辨是非好人還是佔多數。鄧語氣急促，以丈夫身體不適，結束訪問。



鄧萬華是在8月1日被鄉公所解職，成為全台首名因“國籍”問題遭解職的陸配村長。鄧萬華來自四川廣元市，1997年嫁來台灣，17年前取得台灣身分證，2022年首度參選學田村長並當選。



鄧萬華於2008年依法取得“中華民國”身分證與護照，並於2022年當選富里鄉學田村村長。“內政部”於2024年函請富里鄉公所確認其是否已於就職前放棄外國國籍，並於就職一年內完成喪失其他國籍及提出證明。



鄧萬華提出經海基會驗證的“中國戶籍註銷證明”，但“內政部”認為該證明僅屬戶籍註銷，與國籍放棄為不同法律概念，並非《國籍法》第20條所要求的證明文件。



富里鄉公所於今年7月作出行政處分，自8月1日起解除鄧萬華村長職務。鄧不服提起訴願，主張其早已依法取得“中華民國國籍”，並經“中央”選舉機關審核通過參選資格，且兩岸關係非屬國與國，應不適用《國籍法》中“外國國籍”之規定。



根據《中時新聞網》報導，花蓮縣政府審理後指出，原處分機關未待中央主管機關釐清“大陸地區是否屬外國”等法律爭議，即逕行作成不利處分，違反《行政程序法》第9條與第36條所定“一律注意有利與不利事項”之原則，程序尚嫌草率，難謂適法。



因此，縣府上月29日召開訴願委員會，依《訴願法》第81條規定，決定撤銷原處分，並交由原處分機關重新審認。



富里鄉長江東成說，“內政部”函文認為法律適用性不無疑義，可能對於民選公職人員權利影響甚鉅。“內政部”為上級單位，依其要求辦理，希望透過解職讓議題透明化，也鼓勵當事人提出訴願和行政訴訟，讓相關單位依“憲法”、兩岸人民關係條例判斷。



江東成說，今天上午已收到公文，會盡速研議花蓮縣政府撤銷原處分的內容。若認為撤銷處分合理適當，會在最短時間內，給予當事人應有權利的回復與保障。



現年50歲的鄧萬華，與丈夫育有3名子女，因丈夫6年前被發現是漸凍人，獨自扛起家計兼顧照顧家庭。記者電話聯繫訪問訴願結果，鄧萬華說目前尚未接獲相關文件，也不清楚內容。但相信台灣明辨是非好人還是佔多數。