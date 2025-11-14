綠營這3人挑戰北市長誰最強？蔣萬安笑了

民進黨台北市議員徐立信質詢台北市長蔣萬安。（照片：台北市議會直播） 中評社台北11月14日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安14日上午赴議會進行專案報告，並備詢。無黨籍台北市議員徐立信追問有關2026台北市長民進黨人選，包含“立委”沈伯洋、王世堅、“行政院副院長”鄭麗君，這三人裡面哪一個最強？蔣萬安回答相關問題時，一度笑了出來，但他也不斷強調“目前完全沒有在想選舉的事情”。



根據《中時新聞網》報導，徐立信在質詢時拋出選舉議題，先是詢問如果民進黨提名沈伯洋參選台北市長，你覺得他會是最強對手？蔣萬安對此回應，今天是市政專案報告，離選舉還有很長一段時間，目前團隊專注在市政，全力推動。徐追問，推動市政過程當中，當然也會有去挑戰施政內容，如果民進黨提名他，你覺得會是民進黨最強的嗎？蔣再回應，“我說過，目前完全沒有在想選舉的事情，全力拚市政”。



徐立信再度追問，沈伯洋、王世堅、鄭麗君，這三人裡面哪一個最強？蔣萬安此時則忍不住笑了地說，“我們就是全力推動市政，謝謝議員關心”。



徐立信說，市長剛剛這樣回眸一笑，王世堅說蔣95%會當選連任，你的看法為何？蔣這時也露出笑容地說，“我們現在真的沒有在想選舉的事情”、“我們全力拚市政、爭取市民認同跟肯定，只要為北市好，全力以赴為台北市民福祉，有利的事情都全力以赴”。



徐立信表示，市長如此態度，基本上應該認為100%會當選連任，非常地從容，不會覺得有什麼很大的壓力。蔣萬安則再度露出笑容，甚至笑出來地說，“我們市府團隊大家都全力拚市政，真的沒有人在想選舉事情，還有很長一段時間，現階段有很多重要議題，包括議會跨黨派也很關心的輝達案，正如火如荼加速進行相關行政程序，包括交通建設、都市更新也提出說明，全力拚市政這也符合市民的期待，我相信做出好成績、得到市民肯定，這是我們努力目標”。