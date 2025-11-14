高雄港旅運中心啟用2年　迎來最大型郵輪

MSC地中海郵輪公司14日在高雄日航酒店舉辦“MSC榮耀號郵輪高雄首航記者會”，圖片正中央為MSC銷售副總裁王勇。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月14日電（記者 蔣繼平）斥資新台幣50億元的高雄旅運中心啟用兩年後，能否替高雄帶來更多郵輪經濟受到外界關注。MSC地中海郵輪公司14日在高雄舉辦記者會，預告明年3月將以高雄為母港，並打出以高雄港有史以來迎來的最大型國際郵輪“MSC榮耀號（MSC Bellissima）”，藉此在南台灣試水溫，旅行社也透露已賣出近半的艙房，盼更多宣傳來刺激買氣。



2024年郵輪艘次與旅客人次統計，基隆港331艘次、78萬人次，高雄港59艘次、9萬人次，兩地量能相差巨大。另外，高雄港上半年實際衹有36艘、5.6萬人，反觀基隆港今年1至8月已經達到70萬人，全年度甚至可能突破90萬人次，還比去年高。



高雄港旅運服務中心造價新台幣50億元，於2023年啟用，整體工程2024年2月完工，能否替高雄帶來更多郵輪經濟受到檢驗。近期高雄市議會開議，藍營民代也頻頻盯上此議題，呼籲不要砸了大錢，卻仍落後沒有蓋旅運中心的基隆港。



MSC地中海郵輪公司14日在高雄日航酒店舉辦“MSC榮耀號郵輪高雄首航記者會”，預計2026年3月以高雄作為母港，分別安排前往“日本那霸”與“那霸及石垣島”共計2趟的母港行程，為進入南台灣市場試水溫。



MSC地中海郵輪公司指出旗下的“榮耀號”（MSC Bellissima）郵輪，總噸位逾17.2萬噸、可搭載5686名賓客，是亞洲最大郵輪之一，也將會是高雄港有史以來迎來的最大型國際郵輪，並推出早鳥與禮遇關關的陽台暢飲房優惠來吸客。



MSC銷售副總裁王勇致詞表示，疫情之後旅客對郵輪旅遊的需求不斷成長，身為全球第三大的郵輪公司，這次布局北部基隆港、南部高雄港，希望以南北雙港並進的策略，讓全台旅客就近出發，並帶動高雄母港發展與當地觀光。



合作的旅行社、東南旅遊副董事長李樹軍受訪表示，明年3月份的航程，從今年中開始銷售，目前已經銷售快一半的艙房。未來也會參考高雄市政府的建議，考慮規劃往南到菲律賓等東南亞國家的航程，提供不同以往的旅遊選擇。

