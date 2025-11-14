外媒警告台灣病！新台幣被低估恐有大風險

台“中央銀行”。（中評社 資料照） 中評社台北11月14日電／英國《經濟學人》13日報導指出，台灣如今已成為全球最富裕的經濟體之一，但卻隱藏著結構性的矛盾現象，包括新台幣長期被低估，出口與順差創新高，卻犧牲勞工薪資與內需，房價自1998年起漲了4倍，台北房價所得比達16倍；外匯存底堆到6000億美元，大量壽險資金壓在美元資產，一旦匯率反轉恐衝擊金融體系等問題，被稱為“台灣病”或“福爾摩沙病”。



報導認為，台灣“央行”的貨幣政策已經過時，不但造成房價高漲，也讓食物、能源都仰賴進口，並導致台灣ㄧ般民眾無法享受經濟成果。



台灣受益全球對晶片的強烈需求，使台灣出口在五年內大增三倍，帶來史上罕見的巨額貿易順差，今年十月單月貨品貿易順差高達226億美元，年化後相當於GDP（經濟成長率）的31%，是歷史新高。



觀察今年以來台灣經常帳順差也達GDP的16%，遠高於過去十年的平均水平。理論上，出口飆升會推動貨幣升值，但報導認為，台灣“央行”長期壓抑新台幣匯率，以維持出口競爭力，形成類似“荷蘭病”的經濟現象。



報導引用衡量匯率偏離基礎價值程度的指標“大麥克指數”指出，新台幣兌美元的幣值被低估55%，為全球調查中最嚴重者，此外，彼得森國際經濟研究所的匯率模型亦顯示，新台幣自2008年起平均被低估約24%。雖然台灣“央行”強調僅是“順勢調節”，但外匯存底已從1998年的900億美元，攀升至近6000億美元，占GDP七成以上，呈現長期單向增加的情況。



而台灣金融體系亦潛伏風險。過去台灣“央行”會將外匯順差投入海外，但自2012年起增速減緩，改由壽險業大量配置海外美元資產，然而，由於保單以新台幣計價，若新台幣突然升值，美元資產價值將大幅縮水，形成嚴重的幣別錯配。經濟學家預估，未避險部位可能高達2000億美元，相當於台灣GDP的四分之一，具有“太大而不能倒”的風險。



報導提及，台灣“央行”長期壓低匯率，分析背後原因也包含“國安”考量。由於台灣外交孤立、非IMF成員，外匯存底被視為面對危機時的重要防線。加上1997年亞洲金融風暴期間的成功經驗，使政策更難鬆動。況且，出口業者也普遍反對新台幣升值，特別是低技術製造業與晶片大廠，然而外部壓力正在增加，今年5月傳出美國要求台灣升值，新台幣兩日內大漲9%，顯示匯率對外力極為敏感。



報導認為，這個模式已走到盡頭。風險正從兩端逼近：其一是美國的政治壓力，華府的貿易鷹派隨時可能施壓台幣升值；其二是內部的金融穩定，美元若持續走貶，將威脅壽險業的存續。



報導建議，台灣必須著手拆解這套過時的經濟架構。台灣“央行”應逐步放鬆對匯率的控制，規劃一條可預期、可管理的長期升值路徑。轉型過程必然痛苦，那些依靠匯率補貼的企業將面臨裁員或倒閉，壽險業也將承受衝擊。



但這些衝擊並非不可管理。台灣政府財政相對健康，有本錢協助勞工轉型。唯有如此，台灣的普通民眾才能真正分享到出口奇蹟所帶來的甜美果實。