李樹軍：缺陸客與日幣貶　入境人次難破千萬

東南旅行社副董事長李樹軍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月15日電（記者 蔣繼平）台灣今年入境恐又難破千萬人次關卡。東南旅行社副董事長李樹軍向中評社表示，主要少了陸客這一大塊，加上日幣貶值影響日本遊客出遊意願，兩大因素要達標比較困難。他觀察出境業務相對較強，對旅行社產業來說影響是還好，不過疫情後的爆發性出遊效應開始緩和，已沒有像前兩年這麼好。



根據“交通部觀光署”統計資料顯示，今年1月到7月，來台旅客有478萬3466人次，與去年同期比較增加9.9%；至於出境部分，今年1月到7月，累計有1087萬4720人次，較去年同期相較，增加10.5%。



李樹軍14日出席MSC地中海郵輪公司在高雄日航酒店舉辦“MSC榮耀號郵輪高雄首航記者會”並受訪。



針對台灣今年入境人次還是很難突破千萬，李樹軍表示，主要因為陸客缺席，這是很大的一塊市場，加上今年日幣貶值，日本人覺得出國很貴，所以日本遊客出國玩的意願比較低。雖然希望破千萬人次，但受到這兩大因素影響，要達標比較困難。



對旅行社產業的影響？李樹軍說，他認為是還好，因為也有做出境業務，也有做入境的業務，雖然入境這一塊比較弱，但是出境這塊相對來說非常好，今年去歐洲的市場成長很大，郵輪的市場成長也很大。



年底快到了，針對今年的景氣與營收，李樹軍指出，是沒有比前兩年好，因為前兩年有疫情剛結束的爆發性出遊效應，今年是疫情後的第三年，已有稍微緩慢下來，但是台灣人海外旅遊的意願還是比較高，都儘量往東南亞、日韓、紐澳或歐美跑。

