張博洋：綠該走中庸談民生　才有中間選民票

無黨籍高雄市議員張博洋。（中評社 資料照） 中評社高雄11月15日電（記者 蔣繼平）親綠的台灣民意基金會調查發現賴清德上任第二年支持“台獨”比例下滑。深綠無黨籍高雄市議員張博洋向中評社表示，可能是獨派不表態變多，但整體4成多仍高，看起來還好，常態性民調並非選舉投票，參考就好。他認為，藍營新主席鄭麗文路線讓局勢往傳統藍綠對決發展，綠要提出民生經濟，去爭取不認同藍的中間選民。



張博洋，1991年生，屏東人，高雄應用科技大學模具工程系學士。曾任快樂聯播網主持人、2020年積極參與罷免時任高雄市長韓國瑜。2022年當選新科高雄市議員，選區為三民區。曾任台灣基進高雄黨部主委，今年7月退出台灣基進，現為無黨籍。



台灣民意基金會13日公布最新“台灣人統獨傾向”全台民意調查，結果顯示44.3%“台灣獨立”，13.9%兩岸統一，24.6%維持現狀。值得注意的是，這次民調和最近一次2024年12月調查相比，期盼“未來‘台灣獨立’的人”大幅下滑7.5個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆指出最可能因素有三：第一，去年12月台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍的效應逐漸消失；第二，賴清德去年底“元首”外交效應已不復存在；第三，大罷免大失敗的嚴重後果之一，收回對“台獨”的公開支持來表達抗議。



對此，張博洋則認為，很難從單一事件去判斷“台獨”的支持度掉下來，可能是整體環境導致不表態率變高，可能來自於經濟、國際局勢不穩定、或對賴清德看法有改變等等。他認為目前整體支持“台獨”還是偏高的，會因此有大影響嗎，可能也還好。



張博洋也認為，統獨表態並不會拿來投票，只是一個常態性的民意調查，也不可能說“台獨”支持度高達9成以上，也不可能有兩岸統一的支持度達到9成，社會本來就有多元聲音。當“台獨”表態率高的時候，也不會說可以馬上“台獨”，反之亦然。

