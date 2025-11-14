新黨助陸配村長打贏訴願：陸配是家人

游智彬ＰＯ文表示，台灣欠陸配一句，“你們不是外人，你們是家人。（擷取自游智彬臉書） 中評社台北11月14日電／花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華雖註銷中國大陸戶籍，但無法放棄大陸國籍，遭富里鄉公所因多次接獲“內政部”函文解除村長職務。鄧萬華不服，遂向花蓮縣政府提起訴願，經縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，要求富里鄉公所另為適法處理。



桃園市政府市政顧問、新黨副秘書長游智彬14日在臉書上PO文表示，這是陸配的勝利！正義的勝利！鄧萬華為台灣付出、奉獻、犧牲28年，曾被民進黨無端打壓、撤銷里長職位，如今終於蒙冤得雪、討回公道！花蓮縣政府正式接受鄧萬華的訴願案，這一切，離不開一位關鍵人物，新黨發言人、律師陳麗玲挺身而出、仗義直言，敢對不公不義說“不”，不只捍衛法律正義，更是全台陸配的守護神！



游智彬說，今天的勝利，不只是鄧萬華的勝利，更是每一位在台打拚、為家庭和土地付出的陸配的勝利。台灣欠她們一句，“你們不是外人，你們是家人。”



50歲的鄧萬華來自中國大陸四川省，嫁來台灣28年，與丈夫育有3名子女。她早在17年前就取得“中華民國”護照，因丈夫6年前被發現是漸凍人，身體日漸虛弱，為扛起家計也兼顧照顧家庭，2022年底首度參選，當選富里鄉學田村長，任職兩年多，熱心服務，頗受村民好評。



訴願決定書指出，富里鄉公所在8月1日做出解職處分前，曾向“內政部”、大陸委員會函文詢問，但尚未取得“中央”主管機關對是否已放棄中國大陸國籍的正式釋示，也未確認鄧萬華是否依規定辦理“大陸地區國籍註銷”。委員會認為鄉公所未完整調查有利與不利因素，未待“中央”回覆疑義，便逕行認定其具中國大陸國籍，已違反行政程序法調查義務，因此撤銷原處分，由鄉公所重新依程序辦理。



鄧萬華先前遭解職後相當不滿，強調自己已持台灣護照17年、居住台灣時間早就超過在中國大陸，並依法完成歸化並取得戶籍，包助過許多來台的陸配姊妹，因此才當選村長，這不是忠於台灣，什麼是忠於台灣？自己不該被突襲解職，否則當初政府就不應該讓她參選，民進黨不敢宣布“台獨”，卻叫人民自己去尋求放棄大陸國籍證明，這不是擾民是什麼？