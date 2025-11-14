張榮恭與宋濤會面：堅定九二共識、反對台獨

張榮恭一行人14日傍晚在上海會見宋濤。（中國國民黨提供） 中評社台北11月14日電／中國國民黨副主席張榮恭一行人14日傍晚在上海和平飯店會見中共中央台辦主任宋濤。張榮恭在會見時重申，國民黨一貫的兩岸立場， 就是在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展。並強調兩岸同屬中華民族，沒有化解不了的分歧。兩黨應強化兩岸交流合作，為民族復興開闢宏偉前程。



張榮恭指出，國民黨主席鄭麗文在回覆給中共中央總書記習近平的電文中明確表示，自1992年海峽兩岸達成“各自以口頭方式表達堅持一個中國原則”的共識，這就是原汁原味的九二共識。因為求同存異、擱置爭議，所以才有1993年在新加坡的辜汪會談，還有1998年10月在上海和平飯店的辜汪會晤。



張榮恭強調，過去30多年來，台灣經歷過幾次政黨輪替。歷史經驗顯示，只要堅持九二共識、反對台獨的立場，台海就能維持和平穩定。反之，若是悖離這個立場，台海就會陷入動盪不安。



張榮恭說，國民黨新的領導團隊組成後，會更加堅定既有的兩岸共同政治基礎，繼續強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。張榮恭在會談中也表達對於大陸涉台政策的關切，和對在陸台商台胞生活福祉和權益保障的關心。他表示，國民黨願與有關各方一起努力，持續為推動兩岸關係正向發展貢獻心力。



國民黨指出，張榮恭在擔任職務前，早已受邀前往廈門參加交流活動，並前往上海參訪。14日在上海會見市委書記陳吉寧和中台辦主任宋濤的行程，皆客隨主便。張榮恭一行人將於15日上午前往昆山，和台商台胞進行座談，並於傍晚返回台灣。

