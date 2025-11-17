中評關注：綠打壓九二共識　有危機感

陸委會副主委沈有忠11月14日出席國際關係學會年會開幕式致詞。（中評社 資料照） 中評社台中11月17日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文就職後，其正面表述“九二共識”、“反對台獨”，促進兩岸和平的主張，引起迴響。陸委會副主委沈有忠14日出席學術活動時，刻意提及“九二共識”近期浮上檯面，並強調該共識“已過時、背離主流民意”，該說法衝著鄭麗文而來，顯然是忌憚九二共識逐漸引起關注，因此出手打壓。



沈有忠14日出席國際關係學會2025年會開幕致詞，特別拿出講稿，直指近期“九二共識”重新浮上檯面，大家再次討論九二共識是否為兩岸溝通的“通關密語”，但其實九二共識已是33年前過時的產品，並已失去台灣主流民意的支持，不應該再侷限九二共識框架之下去尋求與對岸交涉。



沈有忠在探討國際關係的學術交流場合，大篇幅抨擊九二共識，其舉措值得關注，因為該說法明顯是衝著國民黨新任主席鄭麗文。鄭在這次競選國民黨主席的過程中，標榜“九二共識、反對台獨”，並且不避諱“我是中國人”的論述，引起不小迴響。近年來，在民進黨長期執政下，相關言論原先被視為“票房毒藥”，但隨著綠營對在野黨過度政治打壓，引起選民厭惡，加上中美關係等外部形勢的轉變，台灣民意也有所變化。



從鄭麗文這次參選國民黨主席所受到高度討論，以及高民調表現可見端倪，無論是“九二共識、反對台獨”的論述，又或者兩岸和平發展的主張，一直在網路社群以及媒體民調保持領先態勢，縱使國民黨主席選舉是黨內選舉，但最終投票結果卻與外部民調表現產生高度關聯，代表台灣的民心思變當中。



當九二共識逐漸受到民眾討論甚至認同，民進黨“抗中保台”神主牌就有被撼動的可能，對綠營的政權穩定性投下負面因子，尤其時間點鄰近2026九合一選舉，民進黨府院加強打擊力道，其來有自。