中評關注：鄭麗文穩住黨務　藍白合進深水區

國民黨主席鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北11月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文將在19日後與台灣民眾黨主席黃國昌正式會面，這不僅象徵藍白合作的新回合即將啟動，也顯示鄭上任兩周後已逐步穩住黨務，接下來將開始往首要任務也就是藍白合作的目標推進，兩黨能否在2026選舉形成具體協作架構，將成為觀察藍白合能否攜手在2028大選拉下民進黨的關鍵指標。



鄭麗文自3日正式上工後，已陸續與AIT、日本、英國、新加坡及德國駐台代表會面，這也讓原本外傳歐洲駐台機構封殺她的消息不攻自破，加上黨務人事陸續底定，團隊成員架構逐漸補齊後，一定程度讓她上任初期的黨務穩固，即便日前的秋祭事件引發黨內外有關兩岸路線的討論，但回歸問題本質，就是她能否帶領國民黨贏得接下來的選舉，那如何藍白合就非常重要。



也因此，藍白會面籌備進度顯然比表面更早啟動。雙方幕僚已提前會商內容、場地與公開方式，並傾向仿效黃國昌與前主席朱立倫會面模式，在第三地舉行、全程讓媒體採訪。這種安排，說明雙方都希望透過公開化，降低外界揣測與猜疑，也為隨後的政策溝通與選舉合作鋪路。



從鄭麗文過往在主席選舉辯論會中的說法可看出，她對藍白合作機制已有完整藍圖。她當時曾提及，2026縣市長選舉方面，主張“現任優先”作為合作前提，避免無謂衝突；至於非藍白執政縣市，則採“有適當人選者比民調”的方式，由雙方共同選定民調公司、進行多次測試，包含全民調與排綠民調，期望以制度化方式取代政治協商。



這套框架的重點在可預測性與共同決策，有助削弱彼此疑慮，也是鄭麗文企圖建立藍合新合作文化的重要訊號。所以接下來的藍白合作會否朝這樣的方向前進，是後續值得關注的焦點。

