中評專論：台灣摻和中日衝突是勇氣或無知？

民進黨力拚“抗中保台”。(中評社 資料照) 中評社台北11月17日電（評論員 林淑玲）日本首相高市早苗對台海發言遭中國大陸強烈反制，美國發聲中方也強硬回擊，民進黨政府則加碼力挺美日同盟“抗中”，台灣問題成了瀕臨引爆的火藥庫。這次如果日方拒絕道歉升高區域衝突，民進黨政府高調全球拚外交，整個區域要付出的代價難以想像。



高市早苗11月7日在日本國會發表接近“台灣有事就是日本有事”言論，挑動敏感神經，中方已發動一系列反制措施。由於日本的背後就是美國，區域內的朝鮮，與日本鄰近的俄羅斯都是擁核國家，情勢高度複雜。高市早苗日前緊急喊話爭取與朝鮮領導人金正恩見面，朝鮮置之不理。針對日本將失去中國遊客等嚴峻情勢，日本國內已出現反對高市大放厥詞的抗爭活動，日本企業憂心忡忡怕被牽連，日股也烏溜溜。



不過，日本官方迄今還很強硬，高市早苗7日言論已惹怒中國，日本德仁天皇11日還親授“旭日大綬章”給謝長廷，如同火上加油。中方近日已在黃海發動演習，後續不能排除有更大動作。



在中日衝突中，台灣做為導火線，還跳出來支持日本，看得部份專家心慌慌。前“立委”郭正亮日前就喊話稱，他要嚴肅警告台灣政府不要介入，不管發展到哪裡都閉嘴不要講話，這是中日的民族矛盾，這裡面帶的國仇家恨非常濃，他還點名賴清德、吳釗燮、林佳龍都不要講話，如果講話支持高市早苗那邊，“我跟你保證台灣一定連帶受害”。



不少台灣學者、企業界有類似的憂慮，中日若有事，美國勢必介入，朝鮮半島也會拖進去，台灣肯定有事，而且事很大；台灣無力自我防衛，當一團混亂時還能寄望誰來保護，民進黨政府做為這次中日衝突的導火線，也是事主，還這麼高調在喊話“抗中”、挺高市早苗，讓火愈燒愈旺，是勇氣還是出自於對戰略的無知？怎說呢？



賴清德去年520上任，近期突然全面發動“外交”攻勢，除爭取日本新首相高市早苗支持，蕭美琴日前訪問比利時拜會歐洲議會、蔡英文也赴德國訪問。日媒《日經亞洲》16日細數林佳龍去年5月接任“外長”後已先後訪問美國、日本、菲律賓、比利時、立陶宛、波蘭、捷克、荷蘭、意大利及奧地利；日前還密訪法國巴黎。民進黨政府如此高調拚“外交”，被解讀與黨內派系較勁，以及林佳龍與“國安會”秘書長吳釗燮不合有一定關係。蔡英文、蕭美琴都是賴清德2028尋求連任潛在對手，現在賴要出訪很難，蔡、蕭便緊抓著涉外舞台，創造聲量。林佳龍是黨內第二大派系“正國會”龍頭，“正國會”最近頻遭打壓，縣市長提名不順，林佳龍透過拚“外交”做業績。