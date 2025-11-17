不畏對手大造勢　賴瑞隆破百場說明會打陸戰

綠委賴瑞隆16日晚間在高雄岡山舉辦“來呦！隆作伙”政策說明會。（圖：賴瑞隆服務處提供） 中評社高雄11月17日電（記者 蔣繼平）爭取高雄市長初選提名的綠委林岱樺日前在高雄岡山舉辦3萬人大造勢晚會，展現強大動員實力。綠委賴瑞隆16日晚間也移師到岡山舉辦超過千人的政策說明會，並強調自己投入初選後已辦理超過百場基層座談及掃市場，有信心擔任好“桶箍”的角色，團結全黨。



民進黨2026年高雄市長提名初選登記截止，綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺共4搶1。中國國民黨可望派出“立委”兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



賴瑞隆16日晚間在岡山舉辦“來呦！隆作伙”政策說明會，綠委邱志偉、資深媒體人王瑞德，民進黨籍高雄市議員黃明太、陳明澤、簡煥宗、何權峰、黃文志、邱俊憲，無黨籍高雄市議員張博洋，要選高雄市議員的蔡秉璁、黃偵琳等人出席。



另外，大高雄里長聯誼會亦率領多位跨黨派里長及社團代表參與，眾人喊出“高雄隊作伙支持賴瑞隆”，展現地方高度團結的意向。



賴瑞隆指出，自投入初選以來已在大高雄辦理超過百場基層座談及掃市場，這段時間一步一腳印，走遍社區、村落、漁村、客庄與部落，深刻感受市民對高雄持續進步的期待。



賴瑞隆也強調，他有信心擔任好“桶箍”的角色，團結全黨、市民。未來持續以最大的努力與誠意，以民為本，把民意轉化為推動建設的動力。



賴瑞隆提到，未來將與地方民代攜手大力建設北高雄，讓大高雄均衡發展。同時，他也將以十年五星政務官、十年第一名“立委”的實績，結合前瞻遠見的格局與高度執行力的魄力，以及穩健溫暖的特質，凝聚所有力量開創城市新未來。