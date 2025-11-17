陸反制日將在黃海實彈射擊　栗正傑：很嚴重

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北11月17日電／日本首相高市早苗日前在國會答詢時有關“台灣有事”，可能構成日本“存亡危機事態”，引發中日關係惡化，大陸更將在17日起於黃海中部進行3天實彈射擊。對此，台退役陸軍少將栗正傑16日在政論節目指出，這次軍演採取實彈射擊很嚴重，因為黃海地區實際上非常敏感，大家要特別提高警覺。



據陸媒《央視軍事》、《紅星新聞》報導，大陸海事局指出，鹽城海事局發布航行警告，11月17日至19日，每日0時至24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。而對於大陸的行動，府發言人郭雅慧回應，台灣正密切關注此事，並將與包括日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全、穩定與自由開放。



栗正傑16日在政論節目《中天辣晚報》表示，這次軍演採取實彈射擊很嚴重，因為黃海地區實際上非常敏感，如美軍在去年曾聯合日韓在該地進行軍演，結果因地點太過敏感、美軍知道激怒大陸，使得該次演習時間只進行1天就宣告結束。而回到這次大陸黃海軍演，他認為，這次連府都發布新聞稿、稱“將與包括日方在內的區域各國密切合作”，所以這次軍演大家要特別提高警覺。



另外，對於日本《產經新聞》稱，若福建號阻擋美軍干涉台海，日本防衛省就會和美軍聯合起來擊沉該艦，栗正傑也點出，若單論能力，日方基本上沒辦法擊沉福建號，因為日本海上自衛隊目前衹有2艘可搭載F-35B戰機的兩棲攻擊艦，但因F-35B採用垂直起降、無法攜帶太多油料與彈藥，作戰距離也不會遠，要怎麼與配備採用電磁彈射、可滿載油彈起飛的殲-35戰機的福建號對比？