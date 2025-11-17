解放軍黃海實彈射擊　左正東：會有後座力

台大政治系教授左正東。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北11月17日電／日本首相高市早苗在國會答詢指“台灣有事”，可能構成日本“存亡危機事態”，引發中日關係惡化，大陸更將在17日起於黃海中部進行3天實彈射擊。對此，台大政治系教授左正東指出，大陸軍方的黃海實彈演習不常發生、其非同小可，因為該地離北京較近，對大陸非常重要，也有非常高度性的政治意涵。此外，此演習還會有1後座力，因中韓在黃海的摩擦持續增加，這是否會增強韓國國內“要裝備核潛艇、核武裝”的輿論，關鍵還是在美國總統特朗普。



根據陸媒《央視軍事》、《紅星新聞》15日報導，大陸海事局指出，鹽城海事局發布航行警告，11月17日至19日，每日0時至24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。而對於大陸的行動，“總統府”發言人郭雅慧回應，台灣正密切關注此事，並將與包括日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全、穩定與自由開放。



左正東16日在政論節目《新聞大白話》表示，解放軍在黃海軍演的主要叫板對象不衹有日本，還包括美國與韓國，其中美國部分，由於特朗普政府目前尚未對此事表態，因此大陸可能藉此來獲知美國的態度。



左正東指出，黃海演習還會有個後座力，因為大陸和韓國在該地的摩擦持續增加，去年解放軍軍艦出現在該地的次數，已達到2017年時的3倍，這是否會增強韓國國內“要裝備核潛艇、核武裝”的輿論，以及給予美國“讓韓日衝在前”的借口？所以這是個兩面刃，未來會怎麼發展，關鍵還是在特朗普。