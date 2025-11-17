高市早苗台灣有事論　介文汲析特朗普態度

介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北11月17日電／日本首相高市早苗表態，“台灣有事”恐將構成“存亡危機事態”，引發爭議，中國大陸外交部要求大陸民眾近期避免前往日本旅遊，美國總統特朗普以及美國國務院對高市早苗的說法都相當低調。對此，台駐紐西蘭前代表介文汲16日在政論節目指出，特朗普根本不回答。特朗普這麼敢講話的人，對兩岸的問題，有講過這樣的話嗎？完全沒有。他認為，特朗普一定對高市早苗這種講法非常不以為然。



介文汲16日在政論節目《新聞大白話》中指出，高市早苗對於兩岸可能發生戰爭，做出這樣的表示，美國總統都沒講，他有講過這句話嗎？他到現在都不敢講這句話。所以當特朗普被記者問到，高市早苗講了這句話，大陸反應很激烈，他是什麼意見？特朗普根本不回答。



介文汲認為，特朗普一定想說，這件事情不是那麼簡單的，他都這麼小心了，高市早苗有什麼資格在那邊大放厥詞。而且美國和日本之間有攻守同盟條約，日本跟任何國家發生戰爭，美國會被拖進去，這樣的言論，恐會造成中日兩國開戰，這在一般其他國家是會開戰的。當然特朗普不會講，而且一定對高市早苗這種講法非常不以為然。這麼敏感的事，美國把日本當盟友，高市早苗卻提及出兵，有跟美國商量嗎？



介文汲認為，特朗普這麼敢講話的人，對兩岸的問題，他講過這樣的話嗎？完全沒有，拜登執政時曾講過兩次，但還沒超過兩小時，白宮就說他講錯，就給煞車了。



介文汲表示，中國大陸一直要高市早苗把這個話收回去，到現在日本的情勢還在變，這幾個前任首相知道問題的嚴重性。日本若要跟中國大陸開戰，日本也不是對手，你有沒有核子武器？甚至沒有東風各種型號的導彈。所以日本在大陸的強烈反應之下，國內的狀況還在變化當中。